Ruim 400 keer ‘zelfde antwoord’: Donald Trump schuilt volledig achter zwijgrecht in fraudezaak

Trump vertrok gisteren om 8.30 uur uit de Trump Tower, op de hoek van Fifth Avenue en 56th Street in New York. Hij zwaaide naar een groepje mensen dat voor het gebouw verzameld was en reed vervolgens met een konvooi zwarte SUV’s naar het kantoor van Letitia James, waar hij rond 9 uur arriveerde.

Zijn getuigenis begon kort daarna. Eerst nam James het woord. Ze stelde zichzelf en haar onderzoek voor en liet daarna een van haar advocaten starten met de ondervraging. James wil weten of ‘The Trump Organization’ de waarde van vastgoed fout heeft opgegeven om belastingvoordelen en hogere leningen te krijgen.

Verklaring

Nadat hem gevraagd was om zijn naam te zeggen, las de voormalige president een verklaring voor waarin hij zei dat hij zich wilde beroepen op zijn zwijgrecht. Dat is het zogenaamde ‘Vijfde Amendement’, dat stelt dat je niet verplicht kan worden om tegen jezelf te getuigen. De advocaten van Trump hadden James daar vooraf niet van op de hoogte gebracht. Trump noemde James, die vlak bij hem zat, ook een “afvallige aanklager” en haar onderzoek een deel van “de grootste heksenjacht in de geschiedenis van ons land”.

Trump verlaat de Trump Tower in een konvooi zwarte SUV's. Beeld AFP

Hij linkte de ondervraging ook aan de huiszoeking in zijn woning in Mar-a-Lago en noemde het allemaal onderdeel van een grotere samenzwering. De twee onderzoeken hebben echter niets met elkaar te maken. In Mar-a-Lago ging het FBI namelijk op zoek naar gevoelig materiaal en officiële documenten die Trump na zijn presidentschap tegen alle regels in mee zou hebben genomen.

Naam

Volgens een van de advocaten van Trump was de vraag naar zijn naam de enige die de oud-president uiteindelijk beantwoordde. Na het voorlezen van zijn verklaring, begon Trump de woorden “zelfde antwoord” te herhalen. Dat deed hij tot aan de lunch en ook daarna. Tot de ondervraging iets na 15 uur ten einde kwam. Daarna verliet hij het gebouw. In totaal zei hij “zelfde antwoord” meer dan 400 keer, volgens een bron van ‘The NY Times’.

Ook zijn zoon Eric Trump beriep zich honderden keren op zijn zwijgrecht toen hij in oktober 2020 ondervraagd werd in het onderzoek van James, dat al sinds maart 2019 loopt. Dat was niet het geval bij zijn dochter Ivanka en zijn andere zoon Donald Trump Jr., die de afgelopen dagen ook de revue passeerden.

De media hebben verzameld voor het gebouw waar Trump ondervraagd wordt. Beeld ANP / EPA

Trump liet eerder weten dat hij niets zag in het onderzoek van James. Hij deed er alles aan om geen getuigenis onder ede af te moeten leggen, maar werd daar toch toe verplicht door verschillende rechtbanken.

De oud-president spotte in het verleden met publieke figuren die een beroep deden op hun zwijgrecht. “Iemand die onschuldig is, zou dat niet moeten doen”, zei hij ooit. Nu weet hij naar eigen zeggen beter. Omdat hij geviseerd wordt door aanklagers, advocaten en media, had hij “geen enkele keuze”.

Het is nu afwachten of het de juiste beslissing was. Als James een burgerlijke rechtszaak start, kan een rechter een negatieve connotatie geven aan iemand die zich op zijn zwijgrecht beroept. Dat in tegenstelling tot bij criminele rechtszaken, waar het zwijgrecht niet tegen een beklaagde gebruikt kan worden.

Het kan ook een sterk argument zijn mocht James ervoor kiezen om voor een schikking met Trump te gaan.