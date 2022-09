Ruim 10 miljoen euro voor ‘Last Dance’-shirt dat Michael Jordan in 1998 droeg

Vorig jaar werd een paar schoenen van de legendarische basketballer geveild voor zo’n 1,5 miljoen euro. Sinds Netflix in 2020 de succesvolle documentaire The Last Dance over de voormalige sterspeler heeft uitgezonden, is de marktwaarde van voorwerpen die toebehoren aan Jordan explosief gestegen.

Volgens veilinghuis Sotheby’s is het shirt het duurste sportkledingstuk dat ooit is verkocht. Het vorige record werd gevestigd met een shirt dat Diego Maradona droeg tijdens het WK van 1986. Dat kledingstuk van de inmiddels overleden Argentijn wisselde eerder dit jaar voor 8,4 miljoen euro van eigenaar.

Michael Jordan in 1998, na winst in game 6 tegen Utah Jazz. Beeld BELGAIMAGE

Jordan wordt door veel fans gezien als de beste speler in de geschiedenis van het basketbal. Hij bracht het grootste deel van zijn carrière door bij de Chicago Bulls en werd een wereldwijd icoon.

Hoewel de Chicago Bulls in 1998 de openingswedstrijd van de NBA Finals tegen Utah Jazz verloren, wonnen ze de volgende drie wedstrijden. Daarna pakte Utah Jazz de volgende wedstrijd met twee punten verschil. In de zesde wedstrijd zette Jordan de Bulls op 87-86 met nog slechts 5,2 seconden op de klok, en stelde hij zijn laatste NBA-titel veilig.

De comeback werd toegejuicht door basketbalfans over de hele wereld. Jordan was in oktober 1993namelijk abrupt gestopt met basketbal, na de moord op zijn vader in North Carolina. De ster had zeven scoringstitels gewonnen en de Chicago Bulls naar drie opeenvolgende kampioenschappen geleid.

Jordan, die nu 59 jaar oud is, hing zijn schoenen voor het laatst op in 2003.