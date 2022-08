Ruim 1.000 Oekraïense kinderen zonder ouders in België

Van de 1.043 kinderen zijn er 111 jonger dan tien jaar, zegt woordvoerster Sharon Beavis. "Het aantal meldingen neemt wel af: in maart ging het nog om vijftien tot twintig per dag, nu om maximaal tien."

De FOD Binnenlandse Zaken vult aan dat er sinds de uitbraak van het conflict nog geen minderjarige Oekraïense slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd zijn in ons land. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de Oekraïense kinderen sterk gedocumenteerd zijn en vaak nog worden opgevolgd door hun ouders, die elders verblijven. Al wordt wel opgeroepen tot voorzichtigheid, aangezien slachtoffers van mensenhandel vaak moeilijk te herkennen zijn en ze in veel gevallen pas later aan het licht komen.

In België kregen 115 van de 1.043 Oekraïense niet-begeleide minderjarigen intussen een voogd toegewezen. "Bepaalde minderjarigen hebben geen opvang nodig omdat ze terecht kunnen bij iemand uit hun omgeving, familieleden of vrienden", aldus Sharon Beavis. "Is er wel opvang nodig, dan zijn er andere oplossingen mogelijk, zoals het Rode Kruis, Caritas of de pleegzorg.”