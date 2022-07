RTBF-journaliste Hadja Lahbib volgt Sophie Wilmès op als minister in federale regering na ontslag

Wilmès diende gisteren haar ontslag in vanwege de ziekte van haar man, bij wie een agressieve vorm van hersenkanker is vastgesteld. RTBF-journaliste Lahbib zal haar nu opvolgen als minister van Buitenlandse Zaken. Ze wordt vandaag al bij de koning verwacht.

Tot nu toe werden de vaktaken van Wilmès tijdelijk opgevangen door premier Alexander De Croo (Open Vld), minister David Clarinval (MR) en staatssecretaris Mathieu Michel (MR). Als vicepremier werd ze tijdelijk vervangen door Clarinval, maar die wordt nu dus officieel vicepremier voor de MR in de federale regering.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR)zette in april al tijdelijk een stap opzij door de zware ziekte van haar echtgenoot. Donderdagavond diende ze vervolgens officieel haar ontslag uit de regering in bij Koning Filip, die het ook aanvaard heeft.

Sophie Wilmès en haar man Christopher Stone. Beeld BELGA

Wilmès wil tijd maken voor haar zieke man en haar kinderen. Bij de echtgenoot van Wilmès werd dit voorjaar een agressieve vorm van hersenkanker vastgesteld, waarna ze een stap opzij zette en haar functie tijdelijk naast zich neerlegde. Het was sindsdien premier Alexander De Croo (Open Vld) die de bevoegdheid Buitenlandse Zaken op zich nam. Formeel bleef Wilmès wel lid van de regering, maar zonder bevoegdheid of loon.

Mogelijk volgt er wel snel een comeback, want Wilmès stopt niet volledig met politiek. Vanaf september zal ze opnieuw zetelen in de Kamer. Dat maakt het mogelijk voor MR om haar bij de volgende verkiezingen opnieuw uit te spelen als stemmenkanon. “Dit is geen afscheid”, maakte Bouchez op Facebook bekend. “Sophie Wilmès zal haar werk voortzetten in de Kamer, in de partij en als lijsttrekker in Brussel in 2024.”