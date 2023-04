Royaltywatcher Jan Van den Berghe: ‘Prins Laurent werd slachtoffer van ‘handtastelijkheden’ tijdens jeugd’

In de eerste aflevering staat de jeugd van prins Laurent centraal. In de vierdelige Canvas-documentaire komen 24 getuigen aan het woord, die onder andere spreken over de huwelijksproblemen tussen koning Albert (88) en koningin Paola (85). Net als zijn broer koning Filip en zus prinses Astrid trok Laurent in zijn jeugd van het ene pleeggezin naar het ander.

“Laurent wordt ondergebracht bij een bevriend gezin. Maar algauw blijkt dat die man handtastelijk wordt”, zegt journalist Jan Van den Berghe, zo bericht Het Laatste Nieuws, dat de aflevering al bekeek.

“Nu zou dat een groot schandaal zijn, maar toen moest dat worden doodgezwegen. Men heeft Laurent daar wel vrij snel weer weggehaald. Maar wat daar precies gebeurd is... De prins heeft daar nooit uitspraken over gedaan in het openbaar”, voegt de royaltywatcher toe. Wanneer dit precies heeft plaatsgevonden is onbekend, net als de identiteit van de man.

Medewerking geweigerd

Het Laatste Nieuws heeft prins Laurent om een reactie gevraagd. Hij ontkent de uitspraken van Van den Berghe niet, maar bevestigt deze ook niet expliciet. “Ik weet niet of het klopt wat ze daar vertellen, want ik heb de documentaire niet gezien. U doet alsof dit een grote belevenis is, maar er zijn mensen die veel meer hebben meegemaakt dan ik en waar geen belang aan wordt gehecht. Het is nu omdat het over mij gaat, dat het precies een grote gebeurtenis is.”

En vervolgens relativeert hij het nieuws: “Men spreekt over mensen die kinderen mishandelen, maar dat gebeurt al sinds de Romeinse tijd. Daar gebeurde dat dagelijks en was dat geen uitzondering.” Prins Laurent benadrukt dat hij in het heden leeft en niet achteromkijkt. “Voor mij is elke dag die voorbijgaat het verleden. Ik beschouw wat ik beleefd heb in het verleden als een versterking en geen zwakheid.”

Laurent laat desgevraagd ook weten dat hij de serie, die vanaf 19 april te zien op Canvas en VRT MAX, niet gaat bekijken. “Ik ben absoluut niet benieuwd. Ik ken mijn leven, dus waarom zou ik het bekijken? Ze hebben gevraagd of ik wilde meewerken, maar ik heb geweigerd.” De prins vindt de documentairereeks over hem niet nodig. “Doorheen mijn leven heb ik zowel goede als slechte dingen meegemaakt. Ik dacht dat alles al verteld was over mij.”

Jan Van den Berghe sprak al eerder over misbruik in de biografie ‘Prins Laurent - Rebel met een reden’. Ook Rudy Bogaerts, de voormalig privéleraar van Laurent, sprak in een interview met Humo in 2001 over seksueel wangedrag in hetzelfde pleeggezin.

Niet alleen de donkere periodes uit het leven van de prins komen aan bod. Zo spraken de makers ook met Guido en Maya Cleiren. Prins Laurent woonde drie jaar lang bij dit echtpaar uit Wilrijk. “Hij zegt nog altijd dat hij bij ons zijn mooiste jaren heeft meegemaakt”, reageren de voormalige pleegouders van Laurent in de serie.