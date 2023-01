Ronaldo mag nog niet spelen bij Al-Nassr, Saudische club moet eerst andere buitenlander verkopen

De 37-jarige Portugese spits verklaarde eerder deze week dat hij zo snel mogelijk wilde spelen, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Al Ta’ee, die oorspronkelijk voor donderdag was gepland maar wegens slecht weer en bijhorende problemen met de elektriciteitsvoorziening naar vrijdag is verschoven.

Maar Ronaldo zal nog wat geduld moeten oefenen voor zijn officiële debuut. CR7 is immers de negende buitenlandse speler die zich bij Al-Nassr aansluit, en de club overschrijdt daarmee het maximum van acht dat door de Saudische voetbalbond is toegestaan.

“Al-Nassr heeft Ronaldo nog niet ingeschreven omdat er geen plaats vrij is voor een buitenlandse speler”, aldus een clubbestuurder, die anoniem wilde blijven omdat hij geen toestemming had om met de media te spreken. “Een buitenlandse speler moet dus vertrekken, door een transfer of door een contractbeëindiging in onderling overleg, zodat Ronaldo zich kan laten registreren.”

Volgens Saudische media is de Oezbeekse middenvelder Jalaluddin Masharipov het kind van de rekening en moet hij opkrassen om plaats vrij te maken voor Ronaldo. “Er zijn onderhandelingen gaande over de verkoop van een van de spelers, maar ze zijn nog niet in de eindfase gekomen”, bevestigde een andere clubbestuurder.

Meegesleepte schorsing

Alsof dat nog niet genoeg is, sleept de superster nog een schorsing van twee wedstrijden mee die de Engelse voetbalbond FA hem als speler van Manchester United gaf. De Portugees heeft die straf nog niet uitgezeten. Volgens de statuten van de FIFA moet een dergelijke sanctie door een bond van een ander land worden overgenomen. In een verklaring zegt de Wereldvoetbalbond echter dat het in dit geval aan de Saudische federatie is om te bepalen of dat daadwerkelijk gebeurt.

Ronaldo heeft een contract getekend bij Al-Nassr dat loopt tot de zomer van 2025. De Portugees gaat de komende 2,5 jaar naar verluidt 200 miljoen euro verdienen. Dat bedrag zou nog flink kunnen oplopen als Saudi-Arabië met steun van Ronaldo het WK van 2030 mag organiseren.