Rode Duivels zorgen voor eerherstel en blazen Polen weg met 6-1

In het Koning Boudewijnstadion bogen de Rode Duivels een achterstand om in een overwinning. Bij de eerste echte aanval van de bezoekers was het meteen raak, wie anders dan Robert Lewandowski (28.) strafte mistasten in de Belgische verdediging ongenadig hard af. Axel Witsel (42.) zorgde vlak voor rust voor de verdiende gelijkmaker, Kevin De Bruyne (59.) bracht de Belgen net voor het uur voor het eerst deze Nations League op voorsprong.

De pas ingevallen Leandro Trossard (73.) diende iets meer dan een kwartier voor affluiten de doodsteek toe. Het werd een invalbeurt om nooit meer te vergeten, want na een kort genomen hoekschop krulde hij de bal recht in de kruising voor de 4-1. Plots vloog elke bal erin en Leander Dendoncker zorgde met een streep voor de 5-1. De kers op de taart volgde diep in blessuretijd met de 6-1 van debutant Loïs Openda. Een mooi eerherstel na de pijnlijke nederlaag tegen Nederland.

Een zege dus in deze wedstrijd van alles of niets, met drie punten nestelen de Duivels zich op een met Polen gedeelde tweede plaats, op drie punten van leider Nederland, dat met 1-2 ging winnen in Wales, zaterdag in Cardiff onze eerstvolgende tegenstander. Het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen.

Dan zijn er meteen vier van de zes speeldagen achter de rug in deze groepsfase, met na de zomeronderbreking enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam). Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep.