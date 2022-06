Rode Duivels laten zege liggen in Wales na late gelijkmaker

De bondscoach kondigde wissels aan. “Vier of vijf.” Het werden er vijf, maar niet de voorspelde. Eden Hazard begon op de bank, Kevin De Bruyne kreeg de aanvoerdersband toegewezen. Maar het opvallendst? De defensie. Dendoncker, Boyata en Theate. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld kregen rust.

Het was dan ook niet onlogisch dat België in de openingsfase zoekende was tegen Wales. De defensieve wanorde op hoekschop - waar Ampadu de bal na wat geharrewar tegen de touwen knalde - na amper 5 minuten kwam hen gelukkig niet duur te staan. Rodon stond voorafgaand buitenspel.

Wel het signaal voor de Duivels om wakker te worden. Eventjes toch. Hennessey moest zich reppen op een volley van Tielemans. Daarna dommelden ze rustig terug in slaap. Bale en co profiteerden niet. Maar het was te slordig langs Belgische zijde. Niet gretig genoeg. Pas vlak voor rust kreeg Trossard nog eens een kans, maar die mikte de 0-1 naast een halfleeg doel.

Tielemans brak de ban na rust na een prinsheerlijke aanval. Over verschillende stationnetjes, met de middenvelder van Leicester als efficiënte eindhalte. 0-1. De Belgische motor leek aangeslagen, maar op een schotje van Carrasco na bleef het opnieuw (te) mager. Wales zette daar echter nog minder tegenover, mede ook door aardig verdedigen van Boyata en co.

Beeld BELGA

Wat op een droge en efficiënte 0-1 leek te gaan afstevenen, draaide nog uit op een fameuze domper. Ramsey met een knap staaltje techniek, een ‘Zidanetje’ tot bij Johnson, die de 1-1 voorbij Casteels mikte. Zoals Jan Mulder tijdens de rust fijntjes opmerkte: “Ik heb die ‘frisse benen’ nergens gezien.” De Duivels riepen het over zichzelf af. Te gemakzuchtig. En in tegenstelling tot Nederland kwamen de Belgen niet meer terug op voorsprong.

België wint wéér niet van Wales en laat na dichter bij Nederland (2-2 tegen Polen) te sluipen. Wales pakt een eerste puntje in deze Nations League.

Goal Tielemans:

Goal Johnson:

Beeld BELGA

Beeld AFP