Rode Duivel Amadou Onana (20) trekt voor 40 miljoen euro naar Everton

Onana legde het afgelopen weekend al zijn medische testen af. Ook werd hij gespot in de tribunes van zijn nieuwe thuishaven Goodison Park voor de openingswedstrijd tegen Chelsea. Everton verloor die met 0-1.

Dat Onana op Engelse interesse kon rekenen, hoeft niet te verbazen. Zijn profiel past perfect in de Premier League. De middenvelder is een atleet. Groot (1m95), sterk, een enorm loopvermogen, veel volume. Hij doet denken aan Marouane Fellaini.

Onana stops for photos with fans at half time pic.twitter.com/sZOd1S63Gl — Patrick Boyland (@Paddy_Boyland) 6 augustus 2022

Ook West Ham bood onlangs veertig miljoen euro, maar Onana zelf heeft een beter gevoel bij Everton en het project dat zij hem voorschotelen. Meteen ook de reden waarom de onderhandelingen met West Ham de voorbije dagen niet opschoten. De polyvalente middenvelder wilde zelf liever onder Frank Lampard werken en die kans krijgt hij nu.

Onana maakt na amper één jaar in de Ligue 1 opnieuw een toptransfer. Hij zette pas vorige zomer de stap van Hamburg naar de toenmalige Franse landskampioen – waar hij trouwens niet altijd basisspeler was. Onana deed ervaring op in de Ligue 1 én in de Champions League. Ervaring die hem goed van pas kan komen in één van de beste competities ter wereld. “Het was niet onze bedoeling om hem te laten vertrekken, maar de speler wilde graag gaan en we hebben een mooi voorstel ontvangen. Dit dossier is een mooi compliment voor onze transfercel”, aldus Lille-voorzitter Olivier Létang.

Amadou Onana: ‘Een van de grootste clubs van Engeland’

“Het voelt geweldig om een contract te tekenen bij Everton. Ik weet dat het een grote club is , een van de grootste in Engeland”, vertelde Onana aan de clubmedia. “Het is iets waar ik jarenlang deel van uit wil maken.