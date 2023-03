Rock Werchter maakt volledige line-up bekend: XINK, Kasabian en nog 32 acts toegevoegd

Op donderdag 29 juni zijn Zwangere Guy, King Princess, Raye, Weyes Blood, Ashnikko, Holly Humberstone, The Snuts, The Reytons, Lil Lotus, Body Type en The Mary Wallopers van de partij.

Het weekend wordt op vrijdag 30 juni toegelachen door Kasabian, Black Box Revelation, Bear’s Den, Viagra Boys, SONS, CMAT en Hideous.

Zaterdag 1 juli is het de beurt aan XINK, blackwave., Vintage Trouble, Sofi Tukker, Danielle Ponder, The Murder Capital, Just Mustard, STONE, Dead Poet Society en Mayorga.

De laatste dag van het vierdaagse festival krijgt naast de eerder meegedeelde namen ook nog Dermot Kennedy, Inhaler, The Teskey Brothers, Portland, Billy Nomates en Destroy Boys. Op deze zondag mag u ook Merol meetellen als ‘nieuwe naam’. Ze werd namelijk al op donderdag verwacht, maar komt door een programmawijziging op zondag 2 juli naar de festivalweide.

Eerder kondigde de organisatie al grootse namen aan als Stromae, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Fred Again, Stormzy, Muse, Oscar and the Wolf, Machine Gun Kelly, Arctic Monkeys, Lil Nas X en Dean Lewis.

De volledige line-up met alle 99 acts vindt u hier.

Voor tickets kan u hier terecht.