Roberto Martínez maakt 26 namen in WK-selectie bekend: bondscoach rekent op Lukaku

De 26 namen voor het WK zijn:

Doelmannen: Courtois, Mignolet, Casteels

Verdedigers: Alderweireld, Debast, Dendoncker, Faes, Theate, Vertonghen

Middenvelders: Carrasco, Castagne, De Bruyne, Meunier, Onana, T. Hazard, Tielemans, Vanaken, Witsel

Aanvallers: Batshuayi, De Keteleaere, Doku, E. Hazard, Lukaku, Mertens, Openda, Trossard

Denayer, Heynen, Lukebakio en Saelemaekers zijn de 4 reserven. Opvallende afwezigen in de selectie zijn Boyata en Chadli.

Lukaku onzeker

Roberto Martínez lichtte ook de situatie rond Romelu Lukaku toe. “Hij is medisch gezien niet helemaal fit. Dat is duidelijk. Hij ondergaat een behandeling. Op 22 december, 24 uur voor de eerste match, heeft hij kans om volledig fit te worden. Een WK heeft twee gezichten: een is de groepsfase, daarop kun je je voorbereiden, een ander is de knock-outfase, en we hebben er goeie hoop op dat hij vooral dat tweede gezicht haalt. We houden rekening met alle scenario’s, we evalueren op 22 november.”

“Zijn situatie is gelijkaardig met die van Witsel in de aanloop naar het vorige EK. Of die van Kompany in 2018. We hebben ervaring, het is geen uitzonderlijke situatie voor ons. We werken zoals we dat gewoon zijn, we willen hem een grote rol kunnen geven.”