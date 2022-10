Robbie Coltrane (72), acteur die Hagrid speelde in ‘Harry Potter’, overleden

De Schotse acteur Robbie Coltrane is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn agent vrijdag. “Robbie zal waarschijnlijk nog tientallen jaren herinnerd worden als Hagrid ... een rol die vreugde bracht bij kinderen en volwassenen en meer dan twintig jaar lang elke week een stroom aan fanbrieven opleverde.”

Een doodsoorzaak werd niet gegeven. Coltrane laat twee kinderen achter, uit zijn afgelopen huwelijk met beeldhouwster Rhona Gemmell.

Coltrane stond bekend voor zijn veelzijdigheid. Hij begon als acteur in sketchshows als Alfresco en A Kick Up the Eighties, maar nam al snel ook andere rollen aan. Zo speelde hij mee in Tutti Frutti, de BAFTA-winnende tv-reeks over een Schotse rockband. In 1993 werd hij gecast in de tv-reeks Cracker, waarin hij psycholoog Fitz speelde. Coltrane won voor die rol maar liefst drie keer de BAFTA voor beste tv-acteur.

De Schot speelde twee keer mee in een ‘James Bond’-film (GoldenEye en The World is Not Enough) als KGB-agent Valentin Zukovsky. Hij had ook een belangrijke rol in de ‘Harry Potter’-filmreeks, waarin hij Rubeus Hagrid speelde.