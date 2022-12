Reusachtige hoeveelheid fentanyl in beslag genomen in VS: ‘Genoeg om elke Amerikaan te doden’

In een verklaring laat het DEA weten dat er dit jaar 50,6 miljoen neppillen met fentanyl en ruim 4.500 kilogram fentanylpoeder in beslag zijn genomen - in totaal goed voor meer dan 379 miljoen dodelijke doses.

Fentanyl is een goedkoop alternatief voor heroïne, dat anderhalf tot 50 keer sterker is. Volgens het drugsbestrijdingsagentschap is fentanyl een van de meest dodelijke bedreigingen voor Amerikaanse burgers momenteel. Twee milligram van de opioïde, net een potloodpunt, wordt beschouwd als een potentieel dodelijke dosis. “Dit is dus genoeg fentanyl om elke Amerikaan te doden”, aldus DEA-topvrouw Anne Milgram.

Het agentschap merkt ook nog op dat zes op de tien neppillen met fentanyl een mogelijk dodelijke dosis van de drug bevatten, vorig jaar was dat nog vier op de tien. “Neem nooit een pil van een vriend. Neem nooit een pil die via sociale media is gekocht. Eén pil is al gevaarlijk, één pil kan al dodelijk zijn”, waarschuwt Milgram.

“DEA’s hoogste operationele prioriteit is het verslaan van de twee Mexicaanse drugskartels - het Sinaloa- en Jalisco-kartel - die verantwoordelijk zijn voor de productie van de fentanyl die vandaag Amerikanen doodt”, klinkt het nog.

Ook in Europa zou de drug aan een opmars bezig zijn. Dat zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) al na een gesprek met de DEA in november.