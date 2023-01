Republikeinen in Huis VS stellen onderzoek in naar ministerie van Justitie

Volgens de Republikeinen zijn de betreffende instanties hun boekje te buiten gegaan in de onderzoeken naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 en de rol van oud-president Donald Trump daarin.

Het onderzoek richt zich verder op beweringen dat de regering-Biden grote technologiebedrijven als Facebook, Twitter en Google onder druk heeft gezet om opvattingen te censureren die in strijd zijn met het beleid van het Witte Huis. Het wetsvoorstel tot oprichting van het onderzoeksteam schrijft voor dat volksvertegenwoordigers zullen onderzoeken hoe de uitvoerende macht samenwerkt met de particuliere sector, non-profitorganisaties en andere instanties.

De Republikeinen kondigden voor de tussentijdse verkiezingen van november al aan dat ze een dergelijk onderzoek zouden instellen mochten ze de meerderheid in het Huis veroveren, wat ook (nipt) gebeurde. Zo beloofde de Republikeinse vertegenwoordiger Elise Stefanik in augustus, enkele dagen na een huiszoeking door de FBI in Trumps Mar-a-Lago-landgoed, een onderzoek te starten naar “Joe Biden en de politisering van het ministerie van Justitie en de FBI door zijn regering”. De bewuste FBI-inval, die tot doel had geheime documenten terug te krijgen, noemde ze “misbruik en overschrijding van bevoegdheden”.

Democraten hebben vooral hun bezorgdheid geuit over een bepaling in het aangenomen voorstel die de onderzoekscommissie machtigt om “lopende strafrechtelijke onderzoeken” te onderzoeken. Die vallen immers buiten het toezicht van het parlement. “Dit is een schending van de scheiding der machten”, zei bijvoorbeeld de Democraat Jerrold Nadler. “En daarom erg gevaarlijk.”