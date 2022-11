Republikeinen behalen meerderheid in Huis van Afgevaardigden, al blijft het overwicht magertjes

Ruim een week nadat in de VS de stembussen openden, is er eindelijk duidelijkheid: de Republikeinen veroveren de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Een handjevol beslissende nek-aan-nekraces is deze week in Republikeins voordeel uitgevallen. Dinsdagavond laat hadden de Republikeinen 217 zetels in handen, nog één zetel verwijderd van een meerderheid. Woensdag kwam daar nog een verlossende zetel bij: afgevaardigde Mike Garcia uit Californië liet zijn Democratische uitdaagster Christy Smith dusdanig ver achter zich, dat zij het verschil niet meer kan inlopen.

Controle over het Huis van Afgevaardigden is voor de Republikeinen een essentiële troef. De Senaat blijft na de tussentijdse verkiezingen in Democratische handen. Het Huis zal voor de partij dus het belangrijkste platform worden om weerstand te bieden aan het beleid van Biden.

Hoe groot het Republikeinse overwicht wordt, blijft nog onzeker. In zeven races is de uitslag nog altijd niet bekend. Zelfs in het gunstigste scenario zal hun meerderheid magertjes uitpakken.

De Republikeinen zijn deze verkiezingen zwakker uitgekomen dan ze hoopten, maar sterker dan ze waren. De winst van het Huis heeft aanzienlijke gevolgen voor de machtsbalans tussen beide partijen, en voor Bidens presidentschap.

Grote obstakels

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse Eerste en Tweede Kamer, hebben veel overeenkomsten. Beide kunnen wetsvoorstellen indienen, die door de andere kamer moeten worden goedgekeurd. Voor de Republikeinen zal de winst van het Huis niet genoeg zijn om Bidens huidige beleid drastisch te laten ontsporen.

Bidens beleid blijft tegen veel aanvallen beschermd. Eerder doorgevoerde wetgeving, zoals de klimaatwet van afgelopen jaar, kunnen de Republikeinen niet herroepen. Wat ze straks ook niet kunnen, is presidentiële benoemingen tegenhouden. Die macht is in handen van de Senaat, en daarmee van de Democraten.

Samenwerking tussen de twee partijen is in het 435 leden tellende Huis van Afgevaardigden historisch gezien gemakkelijker dan in de kleinere, zeer gepolariseerde Senaat, die 100 leden telt. Toch zal het doorvoeren van nieuwe wetten aanzienlijk moeilijker worden, nu daarvoor in het Huis op zijn minst enige Republikeinse steun is vereist. Van de andere kant kan een door Republikeinen gedomineerd Huis grote obstakels opwerpen. Republikeinse afgevaardigden zullen alles wat Biden doet, deed of laat onder een vergrootglas leggen.

Het Huis heeft de macht om parlementaire onderzoeken beginnen, maar ook te beëindigen. Prominenten bezwoeren afgelopen maanden al dat ze het onderzoek naar de Capitoolbestorming zouden stopzetten. In plaats daarvan zullen zij Bidens handelen tot in detail onderzoeken, en mogelijk zelfs dat van zijn familie.

Afgelopen maanden zinspeelden partijleden al op onderzoeken naar de dramatische terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan, de verhouding met China en – in het bijzonder – de zakelijke perikelen van Hunter Biden, de tweede zoon van de president. Of ze daar genoeg steun of bewijs voor hebben, zal moeten blijken. Voor de president is het vooruitzicht op zijn minst onprettig.

Impeachment

Een andere macht die exclusief in handen ligt van het Huis van Afgevaardigden is impeachment. Donald Trump wist tijdens zijn presidentschap twee van zulke afzettingsprocedures door te komen. De kans is aanzienlijk dat de Republikeinen in het Huis deze kracht tegen Joe Biden zullen proberen in te zetten.

Zo’n procedure zal vrijwel zeker sneuvelen in de door Democraten gedomineerde Senaat, maar wel een pijnlijk en tijdrovend obstakel vormen voor Biden. Voor de Republikeinen vormt hun relatief kleine minderheid ook hier een belemmering. Het afvallen van een handjevol afgevaardigden zou zo’n plan al ontwrichten. Om de Democraten met zo’n kleine meerderheid effectief te kunnen tegenwerken, moeten binnen de Republikeinse fractie alle neuzen dezelfde kant op wijzen - en blijven wijzen. De eerste vraag voor de Republikeinen is wie dat straks moet gaan doen.

Interne strijd

Sinds maandag discussiëren Republikeinse partijleden achter gesloten deuren over wie de leiding krijgt over de nieuwbakken meerderheid. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden vervult een prominente rol, als leider van de meerderheidsfractie. De voorzitter is tevens, na de vicepresident, de tweede in lijn voor het presidentschap.

Afgevaardigde Kevin McCarthy (57) uit Californië heeft al lange tijd zijn zinnen gezet op die positie. Dinsdagavond nomineerde de partij hem als voorzitter, maar de buit is voor hem nog niet binnen. Met name onder de ultraconservatieve, Trump-gezinde afgevaardigden geniet McCarthy weinig steun. Deze ‘Freedom Caucus’ steunde dinsdag McCarthy’s uitdager Andy Biggs. Om in januari, als het nieuwe Congres aantreedt, te worden gekozen heeft McCarthy de steun nodig van minstens de helft van alle leden. De magere Republikeinse winst maakt hem dat niet gemakkelijker.

De partij verkeert intern in een richtingenstrijd. Verschillende Republikeinse stromingen willen hun geluid de komende twee jaar laten horen. De voorzitter zal straks een manier moeten vinden om die verschillende geluiden allemaal achter zich te verenigen. De strijd om het leiderschap toont aan voor welke uitdaging de Republikeinen komende twee jaar staan, ook met een meerderheid.