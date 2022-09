Remco Evenepoel wint Vuelta, 44 jaar na laatste Belgische grote-rondezege: ‘De mooiste dag van mijn leven’

Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) verdedigde in de twintigste etappe, over 181 kilometer van Moralzarzal naar de top van de Puerto de Navacerrada, een voorsprong van ruim 2 minuten op Enric Mas. De Spanjaard viel één keer aan in de rit met vijf beklimmingen, maar Evenepoel pakte Mas direct terug.

De etappe werd gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador, die zich met zijn derde ritzege ook verzekerde van de winst van het bergklassement.

Evenepoel barstte in tranen uit nadat hij als zesde over de finish was gekomen, op 15 seconden van Carapaz. Hij wordt zondag in Madrid gehuldigd als eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds Johan De Muynck in de Giro van 1978. Evenepoel reed nog nooit een grote ronde uit, maar hij was de afgelopen drie weken nagenoeg ongenaakbaar. De Belg zag in de bergetappes van vorig weekend zijn voorsprong wel wat slinken, maar hij wist de schade steeds beperkt te houden. Zijn voornaamste uitdager, Primoz Roglic van Jumbo-Visma, verliet de Vuelta woensdag nadat hij een dag eerder in het slot van de zestiende etappe onderuit was gegaan. De Sloveen won de Vuelta de afgelopen drie jaar.

“Hoe ik me momenteel voel? Ik weet niet wat er in mijn hoofd en lichaam omgaat”, reageerde Evenepoel na afloop. “Het is fantastisch. Na al de kritieken en slechte commentaren die ik kreeg, heb ik het eindelijk waargemaakt. Ik heb geantwoord met de pedalen. Ik heb zo hard gewerkt om hier in mijn beste vorm te staan. Geweldig dat ik deze Vuelta kan winnen.”

“Ik ben ook blij dat ik de eerste renner ben die voor Patrick (Lefevere, red.) een grote ronde kan winnen. Ik denk aan België en mijn teamgenoten, maar ook aan mijn ouders en verloofde. Ik ben zo vaak van huis weg geweest. Dit is ook dankzij hen.”

Evenepoel was deze ochtend heel zenuwachtig. “Ik had niet veel geslapen, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Het was finaal een heel lastige etappe en ik ben heel gelukkig dat ik deze Vuelta heb gewonnen. Ik dacht vandaag niet aan etappewinst, enkel aan de eindzege. Ik moest gewoon volgen en in mezelf geloven.”

“Of dit de mooiste dag van mijn leven is? Ja. Het is een fantastisch jaar. Ik won een Monument (Luik-Bastenaken-Luik, red.), opnieuw de Clasica San Sebastian en nu ook nog eens twee etappes en het eindklassement van de Vuelta. Daarnaast ga ik trouwen in de winter. Dit is het beste jaar dat ik me kon wensen.”

In de laatste bergetappe sloeg Carapaz nogmaals toe. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers was op de derde klim van de dag met nog enkele andere renners naar de kopgroep gereden, ook om zijn bergtrui te verdedigen. Daar achter moest Evenepoel één aanval van Mas pareren en dat deed de Belg ogenschijnlijk moeiteloos.

Carapaz, de olympisch kampioen van Tokio, reed op de slotklim weg bij de Colombiaan Sergio Higuita en soleerde naar zijn derde zege in deze Vuelta. Op 3 kilometer van de streep sprong Arensman weg uit de groep met de klassementsrenners. De 22-jarige renner van Team DSM kwam dicht bij Carapaz, maar hij wist de koploper niet meer te achterhalen. In het klassement klom Arensman naar de zesde plaats, op bijna 8 minuten van Evenepoel die na tal van kleinere etappekoersen nu zijn eerste grote ronde gaat winnen. Het supertalent, in eigen land al vaak vergeleken met Eddy Merckx, schreef eerder dit jaar al onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián op zijn naam.