Remco Evenepoel wint nu ook Nationale Trofee voor Sportverdienste

Na beraadslaging op het stadhuis van Brussel kwam Evenepoel niet verrassend als winnaar uit de bus. Vorige week werd Evenepoel al verkozen tot winnaar van de Kristallen Fiets, eerder deze week werd hij voor het eerst Flandrien van het Jaar.

De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl bezorgde wielerminnend België een prachtige nazomer. Begin september won hij als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde door de Vuelta op zijn naam te schrijven. Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in het Australische Wollongong. Na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een eerste monument op zijn naam geschreven en kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden. Tussendoor schreef hij ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer op zijn palmares.

Beeld Photo News

De Nationale Trofee voor Sportverdienste wordt sinds 1928 uitgereikt aan een atleet of sportploeg, die bijzonder goed presteerde in het voorbije jaar. Een jury, bestaande uit voormalige kampioenen zoals Eddy Merckx, Ingrid Berghmans en Jean-Michel Saive, kiest elk jaar de winnaar. Evenepoel is de opvolger van marathonloper Bashir Abdi.

Later volgen nog de verkiezingen van onder meer de Vlaamse Reus en de Trofee voor de Sportman van het Jaar.