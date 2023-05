Remco Evenepoel wint nipt tweede tijdrit in de Ronde van Italië en herovert de roze trui

Het is voorlopig geen Giro voor zonnekloppers, want voor de 35 kilometer lange tijdrit van Rubicone naar Cesena mochten de paraplu’s weer open. Natte wegen zorgden voor een tricky strijd tegen de klok, als bij wonder met geen enkele valpartij tot gevolg.

Wel een eerste, échte referentietijd voor Mollema. De Nederlandse kampioen tijdrijden gaf zijn tricolore extra cachet door beter te doen dan notoire hardrijders als Affini, Dennis en Sütterlin. Voor het aan de favorieten was deden enkel Armirail en later Küng nog beter.

De besttijd aan de streep lag zo op 41:28. Evenepoel en de andere favorieten voor het klassement wisten daarmee waar ze aan toe waren. Onze landgenoot begon voortvarend en zette Roglic aan het eerste tussenpunt op 31 seconden. De teerling geworpen?

Leknessund was daar al z’n roze trui kwijt, ondertussen maakten Geoghegan Hart en Thomas ook indruk. Het Ineos-duo tekende na Evenepoel voor de beste tijden onderweg. Aan het derde en laatste tussenpunt deed Thomas warempel één seconde beter dan onze landgenoot.

Evenepoel verloor gaandeweg een beetje van zijn pluimen, ondertussen kwam ook Roglic onder stoom. De Sloveen deelde goed in. Aan de finish beperkte hij de schade op Geoghegan Hart tot 15 seconden en op Thomas tot 16 seconden. Vraag was of Evenepoel nog beter kon doen dan Thomas.

Het antwoord na een pranger van formaat: jawel. De Belgische kampioen tijdrijden pitste met 41:24 nog één seconde van de besttijd van Thomas af. Vooraf had iedereen de marges groter ingeschat, maar de dubbelslag was een feit: ritwinst en roze voor Evenepoel.

Opvallend: de verschillen tussen de klassementsmannen bleven heel erg beperkt. Evenepoel pakte één seconde op Thomas, twee seconden op Geoghegan Hart, zeventien op Roglic, 26 op Vlasov en 34 op Almeid