Remco Evenepoel voor de tweede keer Sportman van het Jaar, Nafi Thiam Sportvrouw van het Jaar

In 2019 mocht Evenepoel de onderscheiding voor het eerst in ontvangst nemen. De voorbije twee jaar ging zijn collega-wielrenner Wout van Aert met de prijs aan de haal. De laatste niet-wielrenner die de trofee kreeg was Eden Hazard, na zijn hoofdrol op het WK van 2018 in Rusland.

Met 1.065 punten haalde Evenepoel het in de verkiezing met een duidelijke voorsprong van Van Aert (617) en Bart Swings (464). Voor de renner van Soudal - Quick-Step was het al de zevende sportonderscheiding die hij na zijn boerenjaar 2022 in ontvangst mocht nemen. Eerder kreeg de nog steeds maar 22-jarige poulain van Patrick Lefevere al de trofee voor de Flandrien, de Kristallen Fiets, het Vlaams Sportjuweel, de Vlaamse Reus, de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Vélo d’Or.

Evenepoel bezorgde wielerminnend België een prachtige nazomer. In september won hij als eerste Belg in meer dan 40 jaar een grote ronde, met de Vuelta. Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in Australië en na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een monument op zijn naam geschreven en hij won ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer.

Swings veroverde goud in de massastart op de Winterspelen in Peking. Hij werd ook derde op het WK allround. In het skeeleren veroverde hij op de Wereldspelen vijf medailles, waarbij vier gouden. Van Aert beleefde een buitengewoon seizoen op de weg. Hij won onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Bank Classic en drie ritten in de Tour de France, waar hij met ongeziene inspanningen zijn ploegmaat Jonas Vingegaard aan de eindwinst hielp en zelf met overmacht de groene trui greep.

Thiam voor de vierde keer

Voor Nafi Thiam was het al de vierde trofee voor Sportvrouw van het Jaar, de eerste sinds 2017. De 28-jarige Thiam haalde het in de verkiezing met 947 punten van wielrenster Lotte Kopecky (720) en kunstschaatsster Loena Hendrickx (359).

Ook in 2014 en 2016 werd de meerkampster gelauwerd als de beste Belgische atlete. Vorig jaar moest ze nipt de duimen leggen voor Nina Derwael, met een verschil van amper 78 punten. Dat was toen een strijd tussen twee olympische kampioenes. In 2020 was de prijs voor basketbalspeelster Emma Meesseman, in 2018 en 2019 was Nina Derwael de Sportvrouw van het Jaar.

Vorige zomer was Thiam alweer onklopbaar, met goud op de zevenkampen op het WK in het Amerikaanse Eugene en het EK in het Duitse München. Begin vorige maand won ze de Gouden Spike voor de negende keer op rij.

Loena Hendrickx eindigde op de Winterspelen knap als achtste. Op het WK kroonde ze zich tot vicewereldkampioene. Kopecky werd tweede op het WK op de weg en won de Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen. Ze sprokkelde ook tweemaal goud op het WK baanwielrennen.