Remco Evenepoel verdedigt dit jaar zijn titel in de Ronde van Spanje

“Ik kijk er heel erg naar uit terug te keren naar de Vuelta”, zei Evenepoel in een eerste reactie. “Ik heb natuurlijk fantastische herinneringen aan mijn eerste deelname vorig jaar. We hadden een geweldige tijd en ik kan niet wachten om er opnieuw bij te zijn. Ik kijk er naar uit opnieuw de geweldige fans te ontmoeten. Zoals jullie weten hou ik van koersen in Spanje. Veel van mijn grootste profoverwinningen behaalde ik in Spanje. Ik hoop dat volgende maand een vervolg te kunnen geven.”

Evenepoel won vorig jaar met de Vuelta zijn eerste Grote Ronde. Dit jaar nam hij al deel aan de Giro, maar na negen ritten - met twee etappezeges op zak - moest hij opgeven met een coronabesmetting.

De 23-jarige Vlaams-Brabander bereidt zich momenteel met een hoogtestage in het Italiaanse Val di Fassa voor op de tweede seizoenshelft. Hij hervat de competitie op 29 juli in de Clasica San Sebastian, de klimklassieker in het Baskenland die hij al twee keer won. Hij verdedigt vervolgens begin augustus zijn wereldtitel in Glasgow.

Evenepoel won dit jaar al acht wedstrijden. Zijn tweede Luik-Bastenaken-Luik staat helemaal bovenaan het lijstje. Verder pakte hij nog twee tijdritzeges in de Giro, het eindklassement in de UAE Tour, twee etappes in de Ronde van Catalonië, een rit in de Ronde van Zwitserland en eind juni zijn eerste Belgische titel op de weg.

De Vuelta gaat op 26 augustus van start in Barcelona.