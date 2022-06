Remco Evenepoel pakt zege in slottijdrit Ronde van Zwitserland

Met temperaturen tot 36 graden was het ook in deze afsluitende tijdrit zweten geblazen. De Amerikaan Chad Haga trok zich daar weinig van aan en zette een eerste richttijd neer. De enige die daar in de beginfase onder dook, was Dylan Van Baarle. Hij deed twintig seconden beter en mocht een hele poos plaatsnemen in de hot seat. Van Wilder kwam aan het tussenpunt in de buurt, maar schatte een rotonde verkeerd in en ging zwaar tegen de vlakte.

Het was wachten op zijn ploegmaat, Remco Evenepoel. Die blies alles en iedereen weg aan het tussenpunt en stoomde door naar een absolute toptijd aan de streep. Hij was meer dan een minuut sneller dan Van Baarle. Ook Martinez en Jungels deden het goed, maar strandden respectievelijk op 28 en 33 seconden van Evenepoel.

Ondertussen dook Stefan Küng wel onder de tussentijd van Evenepoel. De Europese kampioen was onderweg twee seconden sneller dan onze landgenoot, maar de Zwitser kon dat niet doortrekken. Aan de streep waren de rollen omgedraaid en had Evenepoel een voorsprong van elf seconden.

Enkel Thomas kon Evenepoel dan nog bedreigen. Halfweg stond de Brit zes seconden in het krijt. Hij kwam in het tweede deel nog wat dichter, maar strandde uiteindelijk op drie seconden van Evenepoel. De Brit pakt wel de eindzege. Sergio Higuita en Jakob Fuglsang mogen mee op het podium.