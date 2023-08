Remco Evenepoel kroont zich tot wereldkampioen tijdrijden, Wout van Aert vijfde

Evenepoel legde het lange parcours ten noordoosten van Glasgow, dat werd afgesloten met een klimmetje in Stirling, af in 55.19. Daarmee dook hij 12 seconden onder de tijd van Ganna. Die was met 55.31 sneller dan de verrassend sterke Tarling. Het 19-jarige Britse talent, vorig jaar nog wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, kwam tot 56.07.

Voor Evenepoel is het na zilver in 2019 en brons in 2021 en 2022 zijn eerste WK-goud in het tijdrijden

Remco Evenepoel is de eerste Belg die zich tot wereldkampioen tijdrijden kroont, en eveneens de jongste laureaat ooit. Na zilver en twee keer brons is er nu eindelijk goud voor de “Aerokogel van Schepdaal”. Vorig jaar werd Evenepoel al wereldkampioen op de weg. Na de Spanjaard Abraham Olano is hij daarmee de tweede renner ooit die zowel een wereldtitel op de weg als tegen de klok op zijn palmares heeft.

