Remco Evenepoel heeft laatste bergrit goed overleefd en wint morgen vrijwel zeker de Vuelta

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft de twintigste en voorlaatste etappe in de Ronde van Spanje (WorldTour) goed overleefd. De 22-jarige Vlaams-Brabander werd zesde in de laatste bergrit van deze Vuelta en behield zijn rode leiderstrui. Zijn voorsprong voor de slotdag is 2:05 op eerste achtervolger Enric Mas (Movistar). De eindzege in de Ronde van Spanje kan Evenepoel zo nauwelijks nog ontsnappen. Onze landgenoot barstte na de finish in tranen uit.

De ritzege in de etappe van 181 km tussen Moralzarzal en Puerto de Navacerrada was voor bergkoning Richard Carapaz (INEOS Grenadiers). De Ecuadoriaan, de laatste overlever van de vroege vlucht, pakte zijn derde etappeoverwinning in deze Vuelta, voor de Nederlander Thymen Arensman (Team DSM) en de Spanjaard Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Carapaz won eerder deze Vuelta ook al de twaalfde en de veertiende rit.

Zondag eindigt de Vuelta met een vlakke rit van 96,7 km tussen Las Rozas en de traditionele aankomstplaats Madrid. Remco Evenepoel zal daar meer dan waarschijnlijk als eerste Belgische winnaar van een Grote Ronde in 44 jaar worden gekroond.

Remco Evenepoel. Beeld ANP / EPA