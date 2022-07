Remco Evenepoel haalt verschroeiend uit in Clásica San Sebastián: tweede zege in Spaanse klassieker na lange solo

Meteen na de start wisten negen renners zich af te zonderen van het peloton. Maar veel ruimte kregen de vluchters niet. Zo werden de koplopers al op de iconische Jaizkibel ingerekend, waarna Tadej Pogacar prompt overboord werd gegooid. De nummer twee van de afgelopen Tour de France kon het tempo van het peloton niet bijbenen. Nog niet hersteld van de Ronde van Frankrijk.

Nadien nam Quick.Step-Alpha Vinyl de koers in handen. Een aanval van Remco Evenepoel was in de maak. En die kwam er ook, op de voorlaatste beklimming van de dag. Man in vorm Simon Yates was de enige die kon volgen, tot ook hij op 45 kilometer van de streep moest afhaken. Evenepoel toen al alleen.

Lange solo

Wachten of doorgaan? Uiteraard koos Evenepoel voor de laatste optie. In een mum van tijd zette hij de achtervolgende groep met Simon Yates, Tiesj Benoot, Bauke Mollema, Carlos Rodriguez en Pavel Sivakov op een minuut. Die laatste twee gingen finaal nog op zoek naar de Belgische koploper, maar dat lukte niet. Integendeel.

Een indrukwekkende Evenepoel bouwde zijn voorsprong uit - van een demonstratie gesproken. Na een solo van 45 kilometer maakte hij het zegegebaar in San Sebastian. Eerder won hij de Baskische klassieker in 2019.