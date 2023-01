Remco Evenepoel en Nafi Thiam verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar

In 2019 mocht Evenepoel de onderscheiding voor het eerst in ontvangst nemen. De voorbije twee jaar ging zijn collega-wielrenner Wout van Aert met de prijs aan de haal. De laatste niet-wielrenner die de trofee kreeg was Eden Hazard, na zijn hoofdrol op het WK van 2018 in Rusland.

Met 1.065 punten haalde Evenepoel het in de verkiezing met een duidelijke voorsprong van Van Aert (617) en Bart Swings (464). Voor de renner van Soudal - Quick-Step was het al de zevende sportonderscheiding die hij na zijn boerenjaar 2022 in ontvangst mocht nemen. Eerder kreeg de nog steeds maar 22-jarige poulain van Patrick Lefevere al de trofee voor de Flandrien, de Kristallen Fiets, het Vlaams Sportjuweel, de Vlaamse Reus, de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Vélo d’Or.

Evenepoel bezorgde wielerminnend België een prachtige nazomer. In september won hij als eerste Belg in meer dan 40 jaar een grote ronde, met de Vuelta. Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in Australië en na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een monument op zijn naam geschreven en hij won ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer.

Swings veroverde goud in de massastart op de Winterspelen in Peking. Hij werd ook derde op het WK allround. In het skeeleren veroverde hij op de Wereldspelen vijf medailles, waarbij vier gouden. Van Aert beleefde een buitengewoon seizoen op de weg. Hij won onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Bank Classic en drie ritten in de Tour de France, waar hij met ongeziene inspanningen zijn ploegmaat Jonas Vingegaard aan de eindwinst hielp en zelf met overmacht de groene trui greep.

Thiam voor de vierde keer

Voor Nafi Thiam was het al de vierde trofee voor Sportvrouw van het Jaar, de eerste sinds 2017. De 28-jarige Thiam haalde het in de verkiezing met 947 punten van wielrenster Lotte Kopecky (720) en kunstschaatsster Loena Hendrickx (359).

Ook in 2014 en 2016 werd de meerkampster gelauwerd als de beste Belgische atlete. Vorig jaar moest ze nipt de duimen leggen voor Nina Derwael, met een verschil van amper 78 punten. Dat was toen een strijd tussen twee olympische kampioenes. In 2020 was de prijs voor basketbalspeelster Emma Meesseman, in 2018 en 2019 was Nina Derwael de Sportvrouw van het Jaar.

Vorige zomer was Thiam alweer onklopbaar, met goud op de zevenkampen op het WK in het Amerikaanse Eugene en het EK in het Duitse München. Begin vorige maand won ze de Gouden Spike voor de negende keer op rij.

Loena Hendrickx eindigde op de Winterspelen knap als achtste. Op het WK kroonde ze zich tot vicewereldkampioene. Kopecky werd tweede op het WK op de weg en won de Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen. Ze sprokkelde ook tweemaal goud op het WK baanwielrennen.

Thiam was niet aanwezig in Antwerpen om de trofee in ontvangst te nemen. Onze landgenote verblijft momenteel in Zuid-Afrika en zit in volle seizoensvoorbereiding.

Nafi Thiam na haar wereldtitel in de zevenkamp in het Amerikaanse Eugene. Beeld ANP / EPA

Lof voor Lespagnard

Roger Lespagnard, ex-coach van Nafi Thiam, werd voor de derde keer in zijn carrière verkozen tot Coach van het Jaar. De 76-jarige Luikenaar haalde het in de verkiezing met 592 punten van zijn collega-atletiekcoach Jacques Borlée (420) en Sven Vanthourenhout (325), de Belgische bondscoach in het wielrennen.

Op de erelijst is hij de opvolger van de Nieuw-Zeelander Shane McLeod. Met drie stuks is Lespagnard (2016, 2017 en 2022) nu alleen recordhouder. Eerder op de avond mocht hij ook al de Orde van Verdienste van het BOIC in ontvangst nemen.

Voor Lespagnard is het mogelijk de laatste onderscheiding. In de herfst van vorig jaar werd immers bekendgemaakt dat er na veertien jaar een punt werd gezet achter de samenwerking met Thiam.

Roger Lespagnard werd voor de derde keer Coach van het Jaar. Beeld BELGA

Belofte en Ploeg van het Jaar

Cian Uijtdebroeks werd verkozen tot Belofte van het Jaar. De negentienjarige renner van BORA-hansgrohe kreeg 475 punten achter zijn naam en haalde het daarmee nipt van gewichthefster Nina Sterckx (455) en tennisbelofte Gilles-Arnaud Bailly (429). Onze landgenoot deed afgelopen jaar van zich spreken in de Ronde van de Toekomst. Daarin schreef hij twee ritten op zijn naam en werd hij ook eindwinnaar. Op de erelijst is hij de opvolger van Thibau Nys.

Ploeg van het Jaar zijn de Belgian Tornados. Met 640 punten haalden de Borlées en co het van voetbalclub en huidige vicekampioen Union Sint-Gillis (525), en de Belgische WK-wielerploeg (390). Op de erelijst volgen ze de Belgische mannenhockeyploeg op.

De Tornados kenden een onvergetelijk jaar met goud op het WK indoor in de Servische hoofdstad Belgrado, brons op het WK in het Amerikaanse Eugene en zilver op het EK in het Duitse München. De Belgische aflossingsploeg bij de 4x400m bij de mannen nam tussen 2009 en 2011 de prijs voor de beste Ploeg van het Jaar al drie jaar op rij in ontvangst.

Paralympiër van het Jaar

Michèle George (para-dressuur) werd voor de tweede keer in haar carrière verkozen tot Paralympiër van het Jaar. In 2014 mocht ze de onderscheiding voor het eerst in ontvangst nemen. Deze keer haalde ze het met 469 punten van para-wielrenner Ewoud Vromant en para-tafeltennisser Laurens Devos (433). Vorige zomer veroverde ze op het wereldkampioenschap para-dressuur in het Deense Herning de wereldtitels in de Grand Prix en de freestyle (graad V). Op de erelijst is ze de opvolgster van rolstoelatleet Peter Genyn.