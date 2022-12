Rellen in Parijs na dodelijke schietpartij bij Koerdisch centrum, aanval ‘duidelijk gericht op buitenlanders’

Bij een schietpartij in een Koerdisch centrum in het 10de arrondissement van Parijs zijn vrijdag rond de middag drie mensen om het leven gekomen. De dader, een gepensioneerde treinmachinist van 69, is met verwondingen in het gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Hij was gekend bij de veiligheidsdiensten en viseerde met zijn aanval “duidelijk buitenlanders”, volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin.

De drie mensen die zijn omgekomen zijn Koerden, zegt een advocaat van het Koerdische centrum waar geschoten was, in de Rue d’Enghien. Volgens Parijs burgemeester Anne Hidalgo was de Koerdische gemeenschap het doelwit van een extreemrechtse activist. “Koerden moeten, waar dan ook, in vrede kunnen wonen”, zegt ze op Twitter. “Parijs staat meer dan ooit aan hun zijde.”

Ook president Emmanuel Macron betuigt zijn medeleven via Twitter: “De Koerden in Frankrijk zijn het doelwit geworden van een gruwelijke aanval in het hart van Parijs.”

Frankrijk de beveiliging opschroeven op plekken waar de Koerdische gemeenschap bijeenkomt.

Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 december 2022

Traangas

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin was de aanval “duidelijk gericht op buitenlanders”. Het is alleen “niet zeker” of de man van plan was om “Koerden in het bijzonder” te doden.

Toen Darmanin de Rue d’Enghien bezocht om een laatste stand van zaken te geven, raakten de gemoederen verhit. Er ontstonden botsingen tussen Koerdische betogers en de veiligheidsdiensten, die met voorwerpen werden bekogeld en vervolgens traangas gebruikten om de menigte uiteen te drijven. Er is ook sprake van in brand gestoken vuilbakken en opgeworpen barricades, heeft persbureau AFP ter plaatse vastgesteld.

Man bekend bij veiligheidsdiensten

De 69-jarige Fransman was al eerder in beeld gekomen vanwege zeker één misdaad met een racistisch motief. De autoriteiten denken dat hij alleen handelde.

Tegen persbureau AFP verklaarde de politie dat hij bij hen bekend was voor twee pogingen tot doodslag, in 2016 en in 2021. Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend voor moord, opzettelijke doodslag en zware geweldpleging.

Op 8 december 2021 had de man nog een migrantenkamp in het 12de arrondissement aangevallen met een zwaard. Hij werd toen ook al onderzocht voor een racistisch gemotiveerde misdaad.

Voor die aanval was de verdachtevolgens een bron van de Franse krant Le Monde een jaar lang in voorhechtenis. De verdachte kwam echter op 12 december vrij onder bepaalde voorwaarden, in afwachting van zijn rechtszaak, aldus Le Monde. Zo mocht hij het grondgebied niet verlaten en geen wapen dragen.