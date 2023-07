Reizen door Europa met trein kost twee keer meer dan met vliegtuig: België in top 3 duurste landen

Voor de studie vergeleek Greenpeace de vlieg- en treintickets van 112 verschillende Europese routes op negen verschillende tijdstippen. “Dit rapport laat zien in welke mate Europese burgers worden aangemoedigd om te vliegen”, zegt Herwig Schuster, expert mobiliteit bij Greenpeace. “Luchtvaartmaatschappijen profiteren van oneerlijke belastingvoordelen. Vooral lagekostenmaatschappijen benutten alle mazen in het net om vluchten tegen schandalig lage prijzen aan te bieden.”

Vluchten van 10 euro bestaan volgens de milieuorganisatie alleen omdat anderen de échte kosten betalen: onzekerheid voor de werknemers, klanten die veel extra kosten betalen, lokale overheden die subsidies geven met belastinggeld. “In het belang van de planeet en van ons allemaal moeten politici actie ondernemen om deze trend te keren”, benadrukt Schuster.

Voor routes vanuit België kosten treintickets gemiddeld 2,6 keer meer dan vliegtickets. Dat maakt ons land volgens Greenpeace het op twee na duurste land voor treinreizen, na het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Een treinticket voor het traject Madrid-Brussel kost vijftien keer zoveel als een vliegticket. Dat is het op drie na grootste prijsverschil uit het onderzoek van de milieuorganisatie. De route met het grootste prijsverschil is die tussen Londen en Barcelona: de trein kan daar maar liefst dertig keer duurder zijn dan het vliegtuig. En slechts 23 van de 112 onderzochte Europese routes zijn (bijna) altijd goedkoper per trein dan per vliegtuig.

Lagekostenmaatschappijen exploiteren 79 procent van de geanalyseerde routes en zijn in de meeste gevallen goedkoper dan de trein met hun “oneerlijke en agressieve prijsstrategieën”. Soms bieden ze zelfs goedkopere transfervluchten aan dan maatschappijen die rechtstreekse vluchten uitvoeren voor dezelfde routes, waardoor ze tot tien keer meer broeikasgassen uitstoten. “Zo krijgen reizigers de absurde optie om goedkoop van Londen naar Brussel te vliegen, met een tussenstop in Denemarken”, zegt Schuster.

Klimaattickets

Om het spoor betaalbaarder dan het vliegtuig te maken, roept Greenpeace nationale regeringen op om klimaattickets in te voeren. “Dat zijn betaalbare en eenvoudige tickets die geldig zijn op alle vormen van openbaar vervoer in een land of een bepaalde regio, inclusief alle treinen en vervoer over de grenzen heen”, zegt Schuster.