Regeringstop eens over akkoord met Engie over langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3

Het kernkabinet zit sinds 15.30 uur samen om zich te buigen over de onderhandelingen met uitbater Engie over het tien jaar langer openhouden van onze twee jongste kerncentrales. In de aanloop naar het kernkabinet viel te horen dat de onderhandelingen nog liepen. Bij aankomst aan de Wetstraat 16 wilden de topministers amper commentaar kwijt. “Hopelijk komt er een akkoord”, was het enige dat te noteren viel.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne van der Straeten (Groen) onderhandelen al maanden met Engie over de verlenging van de levensduur van Tihange 3 en Doel 4. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez opperde zondag dat een akkoord nakende is, maar ook maandagvoormiddag is de overeenkomst nog niet helemaal rond en lopen de onderhandelingen nog steeds verder.

De bedoeling was eigenlijk om een akkoord rond te hebben tegen 31 december, maar dat bleek te krap. Na Nieuwjaar werd nog de hele week intensief verder vergaderd. Zo kan De Croo het politieke jaar hervatten zonder een vervelende bolwassing in het parlement.

Doel 4 en Tihange 3 zouden eind 2026 beschikbaar moeten zijn (na een pauze in 2025) maar dat kan alleen als de voorbereidende studies en werken voor de levensduurverlenging snel worden opgestart. Engie moet onder meer een dossier indienen bij de toezichthouder FANC waarin het bewijst dat de kerncentrales veilig kunnen openblijven. Het Franse energiebedrijf weigert echter dat proces op te starten zonder een bindend akkoord met de regering-De Croo. Dat is een te groot financieel risico, luidt het. In het verleden zijn de kosten van de hele operatie geraamd op circa 1 miljard euro.