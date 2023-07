Regering sluit akkoord over pensioenhervorming, oppositie en vakbonden kritisch

“Dit is een moderner pensioenakkoord, dat de mogelijkheid biedt om de kosten van de vergrijzing aan te kunnen”, zei premier Alexander De Croo (Open Vld) op de persconferentie. Voor de premier zijn drie elementen cruciaal. “Werken moet lonen en daarom komt er een nieuwe versie van de pensioenbonus tot 22.000 euro, de verschillende systemen moeten naar elkaar toegroeien en de kosten van de vergrijzing zullen dalen door het optrekken van het minimumpensioen.”

De topministers raakten het eens over de plafonnering van het systeem waardoor ambtenarenpensioenen meestijgen – bovenop de index – met de weddes van de actieve ambtenaren, de zogenaamde perequatie. Die stijging zal vanaf nu beperkt worden tot maximaal 0,3 procent van het totale ambtenarenpensioen per jaar. De liberalen wilden het systeem van de perequatie het liefst volledig afschaffen, maar voor minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) ging dat te ver.

Daarnaast wordt het tarief van de ‘Wijninckx’-bijdrage – de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op de aanvullende pensioenen in de privésector – tegen 2028 verhoogd van 3 naar 6 procent. Lalieux benadrukt in een persbericht dat de hoogste pensioenen daardoor meer zullen bijdragen. “De solidariteit tussen hoge en lage pensioenen is versterkt.” De maatregel gaat weliswaar pas in vanaf 1 januari 2028.

Pensioenbonus

De pensioenbonus in de hervorming van afgelopen zomer zal netto en niet bruto worden uitbetaald. Wie langer werkt, kan ervoor kiezen om de bonus in één keer uitbetaald te krijgen. Deze eenmalige uitkering kan oplopen tot 22.645 euro voor wie ervoor kiest om drie jaar langer te werken. Voor mensen met een erg lange loopbaan kan dat bedrag uitzonderlijk nog hoger uitvallen. “Dit is een krachtige manier om hen te laten zien dat hun inspanningen meer beloond worden”, aldus de minister van Pensioenen.”

“We willen werknemers niet straffen, maar ze net belonen”, zei Lalieux tijdens de persconferentie. “De mensen zullen meteen kunnen profiteren van hun extra werk.”

20 jaar werken

Daarnaast zal een 20-jarige effectieve loopbaan nodig zijn om toegang te krijgen tot het minimumpensioen, zoals eerder afgesproken. Om rekening te houden met de loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen worden er wel enkele gelijkgestelde periodes in rekening gebracht zoals zwangerschapsrust, vaderschapsverlof of tijdelijke werkloosheid.

“We introduceren een nieuwe lijst van thematische verloven die verband houden met de komst van een kind. Deze verloven worden in de toekomst als effectief werk beschouwd. Dit omvat geboorteverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof en preventieve werkverwijdering. Sinds het begin van de legislatuur heeft onze regering een reeks maatregelen ingevoerd om vrouwen te beschermen: een verhoging van het minimumpensioen, hervorming van de overgangsuitkering en het overlevingspensioen”, licht Lalieux toe.

Volgens De Croo mag het niet langer uitmaken welk statuut je hebt. “Mensen die hebben bijgedragen hebben recht op hetzelfde soort pensioen.” De Croo weerlegt de kritiek dat het pensioenakkoord te lang op zich heeft laten wachten. “Het is normaal dat we hier veel tijd in hebben geïnvesteerd en ik denk dat we op iets evenwichtigs zij uitgekomen.”

Vakbonden: ‘Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar’ Vakbonden ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA zijn ontstemd dat de regering een pensioenhervorming heeft aangekondigd zonder eerst nog met de vakbonden te overleggen. “Dit tart alle verbeelding. Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar”, zegt ACOD-voorzitter Chris Reniers. Er was donderdag nog overleg gepland, zegt Reniers. “ACOD stond ervoor open om naar een ander systeem van berekening te gaan. Maar we hebben zelfs de kans niet gekregen.” Ook Ilse Heylen van ACV Openbare Diensten is niet tevreden. “Voor gepensioneerde ambtenaren zal de welvaartsvastheid minstens deels verdwijnen”, zegt ze. Overheidsbond VSOA zegt dat de ambtenaren “voor de zoveelste keer” worden benadeeld. “VSOA hekelt het feit dat het altijd maar om de cijfers gaat en niet om de mensen. Het personeel verdient meer respect dan dat. Opnieuw blijkt dat de regering onbetrouwbaar is”, zegt de vakbond in een persbericht. Volgens ondernemersorganisatie Unizo is de hervorming dan weer “te beperkt om verschil te maken. Dit is geen hervorming van de pensioenen, maar wat aanpassingen in de marge”, zegt topman Danny Van Assche. Unizo is positief over het plafonneren van de perequatie van de ambtenarenpensioenen, waardoor loonstijgingen van actieve ambtenaren niet meer steeds volledig zullen worden doorgerekend in de pensioenen. Maar voor Unizo had die maatregel nog verder mogen gaan. “Het is nog altijd voordeliger dan het pensioen van werknemers en zelfstandigen die met een welvaartsenveloppe werken”, luidt het. De pensioenbonus vindt de ondernemersorganisatie dan weer een “zeer beperkte en inefficiënte maatregel”. Unizo wil ingrijpendere maatregelen. “We stoppen in ons land te vroeg met werken en doorheen de loopbaan zijn we te vaak inactief.”

‘Evenwichtig’

Voor Lalieux is het akkoord “evenwichtig en beantwoordt het aan de engagementen uit het regeerakkoord. De progressieve pensioenbonus is een nieuwe en sterke maatregel die werknemers zal ondersteunen om actief te blijven op de arbeidsmarkt.”

De pensioendeal omvat volgens premier De Croo voor 3 miljard euro hervormingen: 80 procent daarvan wordt bespaard bij de ambtenaren via de inperking van de perequatie. Alle maatregelen samen reduceren de vergrijzingskost in België met 0,5 procent van het bbp tegen 2070, luidt het nog.

Crisisbelasting

In de marge van de gesprekken raakten de topministers het ook eens om de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ) af te schaffen, een crisisbelasting die in de jaren 90 ingevoerd werd onder premier Jean-Luc Dehaene (cd&v). De afschaffing van de BBSZ zorgt ervoor dat werknemers op het einde van de maand meer nettoloon overhouden.

Oppositie reageert kritisch Voor N-VA is het pensioenakkoord niet meer dan “een stuiptrekking van een regering die niet meer in staat is om te hervormen”. Kamerlid Wim Van der Donckt is er niet van overtuigd dat het akkoord de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel zal verbeteren. Om de pensioenen veilig te stellen en aanspraak te maken op het relancegeld, zou België het financiële fundament van onze pensioenen moeten versterken met liefst 1 tot 1,2 procent van het bbp, of zelfs meer. “Maar met dit plan komt de federale regering nog niet eens tot aan de helft van dat bedrag”, zegt Van der Donckt. Het Kamerlid is sceptisch over de plafonnering van de perequatie van de ambtenarenpensioenen. “Als een inperking van de perequatie 0,3 procent van het bbp moet opleveren, dan zouden tussen 2023 en 2070 de ambtenarenpensioenen niet meer sterker mogen stijgen dan de groei van het bbp. Dat lijkt me bijzonder ongeloofwaardig”, legt Van der Donckt uit. De pensioenbonus zal ook netto en niet bruto worden uitbetaald. Voor wie ervoor kiest om drie jaar langer te werken kan die eenmalige uitkering oplopen tot 22.645 euro. “De federale regering denkt dus geld te besparen door geld uit te geven”, zegt Van der Donckt. “En zo wordt de rekening netjes doorgeschoven naar de volgende generatie.” Daarnaast zal een 20-jarige effectieve loopbaan nodig zijn om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Maar volgens het Kamerlid kan wie “vooral niet werkte nog steeds hetzelfde pensioen krijgen als iemand die een hele carrière lang heeft gewerkt”. Ook PVDA-partijvoorzitter Raoul Hedebouw reageert kritisch op het nieuwe pensioenakkoord. “De regering vindt na wekenlang onderhandelen geen akkoord om de superrijken eindelijk te belasten. Ze vindt na jarenlange beloftes geen akkoord over een regeling voor de zware beroepen, die ook tot 67 jaar moeten doordoen. Maar om opnieuw 3 miljard euro te gaan besparen op onze pensioenen is er wel een akkoord”, hekelt hij. Hedebouw waarschuwt de regering. “Met wat deze regering zaait, kunnen ze niet verrast zijn als ze weerstand zullen oogsten bij de werkende bevolking.” De PVDA merkt overigens op dat de pensioenextra’s voor de parlementsleden nog altijd niet definitief afgeschaft zijn. “Er is sneller een politieke meerderheid in dit land om 3 miljard te besparen bij de werkende klasse, dan om de eigen politieke privileges af te schaffen. Dat zegt veel over hun prioriteiten”, besluit Hedebouw.