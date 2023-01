Regering-De Croo heeft akkoord met Engie over twee jongste kerncentrales: ‘We nemen ons energielot weer in handen’

“We hebben vandaag een belangrijke beslissing genomen met betrekking tot de energiebevoorrading van ons land. Kort samengevat: morgen kunnen de werken beginnen voor de verlenging van de twee jongste kerncentrales. En we nemen ons energielot weer in handen”, zei De Croo.

Eind maart besloot de regering-De Croo in extremis om de twee jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden dan voorzien in de wet op de kernuitstap (2003). De kerncentrales moeten de stroombevoorrading verzekeren nu Rusland de gaskraan stilaan heeft dichtgedraaid en heel wat Franse kerncentrales met grote technische problemen kampen.

In de zomer was al een principeakkoord gesloten over de levensduurverlenging met Engie. Nu moest dat omgezet worden in een formele deal over de toekomstige uitbating van de kerncentrales en de afhandeling van het nucleaire afval. Bedoeling is dat Doel 4 en Tihange 3 eind 2026 beschikbaar zijn. Er is voorlopig wel nog geen maximumfactuur voor het kernafval bepaald. Dat moet nog gebeuren. Volgens regeringsbronnen is er wel een akkoord over de gehanteerde formule.

“Het akkoord gaat veel verder van louter over de verlenging van de kerncentrales”, zei minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Zij benadrukte ook de stappen die gezet worden voor de verwerking van kernafval, de bevoorradingszekerheid en de performante structuur waarin de overheid samen met Engie gaat participeren. “Hiermee werken we aan meer onafhankelijkheid en komen we weer meer in de driver’s seat te zitten.”

Het werk is met dit akkoord nog niet gedaan, erkent Van der Straeten. “We zijn nog niet aan het einde. Maar alle tussenstappen zijn belangrijk.”

Premier De Croo en minister van Energie Van der Straeten onderhandelen al bijna tien maanden met Engie over de verlenging van de levensduur van Tihange 3 en Doel 4. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez opperde zondagmiddag al dat een akkoord met het energiebedrijf nakende was. De bedoeling was eigenlijk om een akkoord rond te hebben tegen 31 december, maar dat bleek te krap. Na Nieuwjaar werd nog de hele week intensief verder vergaderd.

“Wat we hier beslist hebben gaat over een hoeksteen van onze bevoorrading”, aldus De Croo. “We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de verlenging zo vlot mogelijk gerealiseerd worden.”