Regenboogvlag vervangen door hakenkruisvlag boven station in Oost-Duitsland

De regenboogvlag hing bij het station in de Duitse stad Neubrandenburg. Een voorbijganger zag zaterdagochtend dat die was vervangen door een vlag met swastika. Hij belde de politie, die de vlag met het nazisymbool in beslag nam.

Een woordvoerder van Neubrandenburg stelt dat door het ophangen van de vlag de verheerlijking van het mensenverachtende nationaalsocialisme een nieuwe dimensie heeft bereikt in de stad. Hij noemt het geen onbeduidend vergrijp of een jeugdgrap, maar een strafbaar feit. Ook de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren reageerde scherp: “De swastika staat voor de ergste misdaden tegen de menselijkheid die ooit van Duitse bodem zijn uitgegaan. Het hijsen ervan is niet alleen een misdrijf, maar ook onmenselijk en duidelijk in strijd met de grondwet.”

Het incident laat zien hoe belangrijk het is te strijden voor de rechten van seksuele en genderminderheden, aldus de verontruste plaatselijke regenboogorganisatie. De regenboogvlag was al eerder gestolen, maar nog nooit vervangen door een hakenkruisvlag.