Regen en wind domineren door depressie Antoni, code geel voor hele land

Een depressiekern met de naam Antoni verplaatst zich momenteel van onze streken naar Duitsland. De zeer actieve neerslagzone die zich rond deze lagedrukkern krult, zal ons weer tot zondagavond of begin zondagnacht bepalen, waarna ze via het noordoosten België verlaat. Het KMI waarschuwt voor soms intense regen of buien, lokaal mogelijk met een onweerachtig karakter.

Code geel

Neerslaghoeveelheden kunnen oplopen tot waarden tussen 10 en 30 liter per vierkante meter en zeer plaatselijk tussen 30 en 50 liter per vierkante meter (in de Ardennen). In sommige streken kan er meer dan 25 liter per vierkante meter genoteerd worden over 24 uur tijd, zodat er voor het hele land code geel geldt.

Het kan ook stevig waaien. De noordwestenwind waait vrij krachtig tot soms krachtig met pieken van 60 tot 70 km/u. Aan zee waarschuwt het KMI voor rukwinden van meer dan 70 km/u of lokaal mogelijk tot 85 of 90 km/u.

Waarschuwingsoverzicht van het KMI. Beeld KMI

Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima van slechts 12 of 13 graden in de Oostkantons tot 17 of 18 graden in het zuidwesten.

Maandag en dinsdag kunnen er nog wat buitjes vallen. En begint daarna dan eindelijk die zomer? Vanaf woensdag wordt het alvast geleidelijk zonniger en warmer. Woensdag kunnen we rekenen op maxima tot 23 à 24 graden, donderdag wordt mogelijk een zonovergoten dag met temperaturen tot 26 graden.