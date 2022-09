Reddingswerkers vinden wrakstukken van ‘spookvliegtuig’ in Baltische Zee

“Er zijn momenteel actieve zoekacties om de overblijfselen van dit vliegtuig en hoogstwaarschijnlijk ook de overledenen te bergen”, vertelde Aivis Vincevs van de Letse burgerluchtvaartautoriteit aan de Letse radio. “Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, zal een passend actief onderzoek naar het ongeval in de lucht starten.”

Het is nog niet bekend welk land verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek naar het ongeval, zei hij, gezien het vliegtuig in zee neerstortte en in neutrale wateren zonk. Schepen van de Letse marine en grenswacht zoeken op zee. Verder was volgens Veita ook een drone van het European Maritime Safety Agency betrokken bij de actie.

Gisteren stortte een vliegtuigje neer voor de kust van Letland. Dat nieuws ging zondagnamiddag een hele tijd rond op verschillende sites omdat het vliegtuig een spooktocht had gemaakt over het hele Europese continent. Na te zijn opgestegen in het Spaanse Jerez, vloog de Cessna 551 over Spanje, Frankrijk, Luxemburg, België, Duitsland, Denemarken en uiteindelijk Zweden. Voor de kust met Letland verloor het toestel plots hoogte en stortte het neer in zee.

Duitse familie

Een Duitse zakenman, Karl-Peter Griesemann, zou aan het stuur van de Cessna 551 hebben gezeten die zondagavond neerstortte voor de kust van Letland. Dat schrijft persagentschap Reuters en bevestigen verschillende Duitse media. De kans dat iemand de crash overleefd heeft, is klein.

“Ik kan bevestigen dat het het privévliegtuig van onze eigenaar, Karl-Peter Griesemann was.” Dat zei een woordvoerder van Quick Air, een chartermaatschappij uit Keulen, tegen persagentschap Reuters. Volgens Reuters zouden naast Griesemann zelf ook zijn vrouw, hun dochter en het vriendje van hun dochter aan boord van het vliegtuig hebben gezeten.

“Onze ambassade in Riga staat in nauw contact met de Letse autoriteiten en probeert de feiten op te helderen”, liet het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag weten.

Contact leggen

Gisteren probeerden verschillende landen om contact te leggen met het vliegtuig. Zowel in Frankrijk, Duitsland als Estland stegen gevechtsvliegtuigen op om het toestel te onderscheppen en te zien of ze contact konden leggen met de piloot. Dat lukte echter nooit. Niet alleen slaagden de vliegtuigen er niet in om radiocontact te maken met het toestel, de piloten van de gevechtsvliegtuigen zeiden ook geen piloot te kunnen waarnemen in de cockpit.