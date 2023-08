Red Lions kloppen ook Spanje en zijn zeker van plaats in halve finales op EK hockey

Een paar duizend toeschouwers genoten van België in het Sparkassenpark, een mooie hockeytempel op een boogscheut van het voetbalstadion van Borussia Mönchengladbach. Het metier straalt af van de Red Lions die in leeftijd als meest ervaren ploeg op het EK aantreden

Daartegenover stond het jonge Spanje met toekomstpotentieel. Doelman Vanasch voorkwam wel een vroege achterstand met een prima reflex op een penaltycorner, maar daarna nam België het heft in handen voor een 2-0-kloof na het eerste kwart. Ghislain devieerde een verticale pass van Boccard prima in doel en Hendrickx trof bij een derde penaltycorner op rij raak. Zo viel al heel wat stress van de schouders van de Red Lions af. Het tweede kwart stond garant voor flitsende combinaties. De mee opgerukte Van Doren schotelde Van Aubel zo de 3-0 voor. Charlier oogstte applaus met een fijnbesnaarde baltoets op een lob van Denayer, weliswaar nipt over het doel.

Beeld BELGA

De kloof volstond voor de Red Lions voor een tweede helft op spaarstand. Zo speelde België toch even met vuur, want Basterra milderde in de kluts tot 3-1. Verder liet België niet betijen: Hendrickx lukte nog de 4-1 op strafcorner en ook de sterk spelende youngster Onana pikte zijn eerste EK-goal mee.

De Red Lions mogen zo zorgeloos toeleven naar de halve finales. Ook de groepswinst lijkt op zak, met woensdag nog het zwakke broertje Oostenrijk voor de boeg: een kans om het 10-4-doelsaldo verder op te krikken. In de andere poule ontpopt Duitsland zich als de favoriet: zij blikten Nederland in met 3-0. Zo lijkt Oranje als waarschijnlijke nummer twee van poule B vrijdag de tegenstander van België.