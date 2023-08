Red Lions halen achterstand op in openingsmatch tegen Engeland

Na de pauze trokken de manschappen van coach Michel van den Heuvel de scheve situatie recht. De Belgen komen zo samen met Spanje (FIH 7) op kop in groep A. De Spanjaarden haalden het eerder op de dag vlot van Oostenrijk (FIH 19) met 5-0.

Nicholas Bandurak (8.) bracht Engeland zondag vroeg op voorsprong. William Ghislain (12.) kon gelijkmaken, maar opnieuw Bandurak (26.) zette Engeland met een rake strafbal een tweede keer op voorsprong. Via Sam Ward (30.), op strafcorner, stond het zowaar 3-1 bij de rust. De Lions tapten na de pauze uit een ander vaatje en Florent Van Aubel (31. en 32.) bracht de Belgen met twee snelle treffers meteen weer langszij. Rake strafcorners van Loïck Luypaert (40.) en Alexander Hendrickx (41.) legden de partij vervolgens nog in het derde kwart in een definitieve plooi. Eindstand: 5-3.

John-John Dohmen speelde tegen Engeland zijn 454e interland. De 35-jarige Brusselaar wordt zo alleen wereldrecordhouder.

Maandag spelen de Lions al hun tweede groepswedstrijd, om 20u30 tegen Spanje. Het derde en laatste pouleduel is er woensdag om 10 uur tegen Oostenrijk.

De eerste twee landen van elke poule plaatsen zich voor de halve finales. De eindwinnaar is rechtstreeks geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

De Belgen zijn regerend olympisch kampioen en vicewereldkampioen. Ze kroonden zich in 2019 tot Europees kampioen in Wilrijk. In 2021 pakten ze in het Nederlandse Amstelveen brons, enkele weken voor de olympische titel in Tokio.

Zaterdag openden de Red Panthers hun EK in Mönchengladbach al met een vlotte 6-0 overwinning tegen Italië.