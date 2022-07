Red Flames kunnen net niet stunten in kwartfinale: Zweden scoort in allerlaatste minuten

De Red Flames zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap in Engeland. Vrijdagavond verloren de Belgische voetbalvrouwen in de kwartfinale met 1-0 van Zweden. De Scandinaviërs, nummer twee op de FIFA-ranking, scoorden in Leigh pas in de extra tijd via Linda Sembrandt.

De Flames (FIFA 19) namen voor de tweede keer deel aan het EK. Vijf jaar geleden strandden ze in Nederland in de groepfase. Zweden neemt het volgende week dinsdag (26 juli) in de halve finales in Sheffield op tegen Engeland. Het gastland versloeg woensdag na verlengingen Spanje met 2-1.

Tine De Caigny. Beeld Photo News

Nu het Europees kampioenschap erop zit, kunnen de Red Flames vooruitkijken naar hun volgende afspraak. Die volgt al snel want begin september werken ze hun laatste twee wedstrijden af in de voorronde van het WK 2023, met vooral een cruciale thuismatch tegen Noorwegen waarin ze met vier doelpunten verschil moeten winnen om nog groepswinnaar te worden.

Lukt dat niet, dan kunnen de Belgen in oktober via play-offs nog een allereerste kwalificatie voor de wereldbeker (in de zomer van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland) afdwingen.