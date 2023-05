Recordwinst van 746 miljoen euro voor Fluxys. En dat is goed nieuws voor uw energiefactuur

De winst - op het hoofdkwartier van Fluxys heeft men het liever over ‘meerinkomsten’ - heeft alles te maken met de positie van België als draaischijf voor gas binnen Europa. Nu Rusland zijn pijpleidingen bijna volledig heeft afgesloten, is het Europese continent aangewezen op onder meer Amerikaans, Brits en Noors gas om zijn bevoorrading te verzekeren in de winter.

“Door de economische oorlog met Rusland zijn de ‘slots’ om gas te importeren via onze haven in Zeebrugge gegeerd”, zegt Andries Gryffroy, parlementslid voor N-VA en toekomstig voorzitter van Fluxys. De gasnetbeheerder baat in Zeebrugge de terminal uit waar tankers met vloeibaar gas (lng) aanmeren om hun lading te lossen. Er komen ook pijpleidingen toe via routes onder zee.

Vrije slots in de haven van Zeebrugge, die grote delen van Europa bedient, worden sinds vorig jaar niet meer verkocht tegen een vaste prijs (600.000 euro), maar per opbod. Volgens S&P Global hebben veilingen in mei en juni 2022 zo 16 miljoen, 21 miljoen en 25 miljoen euro opgebracht.

Factuur

De reden waarom men bij Fluxys liever spreekt over ‘meerinkomsten’ is omdat de winst van het bedrijf niet terugvloeit naar de aandeelhouders. Europa bepaalt dat het geld moet worden gebruikt om de transportkosten op de gasfactuur te drukken of om investeringen te financieren.

Gryffroy: “De aandeelhouders van Fluxys - in de eerste plaats zijn dat de Belgische gemeenten - zien geen cent van de meerinkomsten. Dat is wel heel belangrijk. Het geld dient voor de eenmalige solidariteitsbijdrage die de federale regering ons heeft gevraagd (300 miljoen, JVH), voor de energietransitie en voor de gastransportkosten. Die moeten minstens gelijk blijven.”

Fluxys heeft zijn tarieven vorig jaar met 10 procent verlaagd, maar door de hoge inflatie, gestegen loonkosten en duurdere materiaalkosten is vers geld nodig om die inspanning door te trekken in de tijd. Liefst richting 2027. Sowieso is het aan de energieregulator CREG om te bepalen hoe de winst van Fluxys juist verdeeld wordt. Tegen de zomer moet dit duidelijk zijn.

Kritiek

Sinds de Russische invasie van Oekraïne wordt Fluxys regelmatig bekritiseerd vanwege zijn rol in de Europese energiecrisis. Naast een langlopend contract met Qatar drijft de lng-handel in Zeebrugge op een deal met het Russische Yamal, dat nauwe banden onderhoudt met het Kremlin.

Voor de duidelijkheid: vandaag is er geen boycot op de import van Russisch lng. (Evenmin op Russisch ‘pijpleidinggas’: er stroomt nog altijd 5 procent van het ‘oude’ volume naar Europa.) Dit is ook de verdedigingslinie van Fluxys. Als uitbater van de terminal moet het bedrijf zich aan zijn contracten houden. Dus ook aan dat met Yamal. Anders dreigen juridische problemen.

“Dankzij verstandige keuzes uit het verleden verdienen we nu geld voor de consument. Een goede zaak”, zegt Gryffroy. Rond 2008 vochten de Belgische gemeenten een harde strijd uit met het Franse energiebedrijf GDF Suez (nu Engie) over de uitbating van de terminal in Zeebrugge.