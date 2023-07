Recordhoeveelheid cocaïne aangetroffen op schip voor de Calabrische kust

Het vrachtschip waarop de cocaïne werd gevonden trok volgens de Guardia di Finanza, de Italiaanse financiële opsporingsdienst, al enkele dagen de aandacht. Het voer ten zuidwesten van Sicilië, op de grens van de territoriale wateren van Italië. Toen een motorboot het schip dinsdagavond naderde vanaf de Calabrische kust, zagen de autoriteiten hoe ‘pakketten in grote getalen’ overboord werden gegooid om opgepikt te worden.

Daarop kwam de Italiaanse politie in actie. Eerst werd de terugvarende motorboot tegengehouden. In een verborgen ruimte aan boord trof de politie een ‘enorme hoeveelheid drugs’ aan. Het schip probeerde ondertussen te ontsnappen richting Turkije, maar marine-eenheden wisten dat te voorkomen.

De politie heeft de vijf opvarenden van de motorboot aangehouden. Het gaat om een Italiaan, twee Tunesiërs, een Fransman en een Albanees. Het koopvaardijschip is door de marine naar de haven van Palermo begeleid, meldt de Guardia di Finanza.

Zeldzaam groot

De recordvangst van woensdag past in een trend die al langer zichtbaar is in Italië: de laatste jaren onderschept de politie van dat land steeds meer cocaïne. Vorig jaar nam de Italiaanse politie in totaal 28,1 ton cocaïne in beslag, ongeveer 40 procent meer dan een jaar eerder. Tot 2019 schommelde de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne rond de 4 ton per jaar.

Ook naar Europese begrippen is de drugsvangst van woensdag zeldzaam groot. Qua jaarcijfers blijft Italië wel achter op bijvoorbeeld België en Nederland. De Belgische douane onderschepte vorig jaar 110 ton cocaïne, de Nederlandse ruim 50 ton. Met name in de havens van Antwerpen en Rotterdam wordt veel cocaïne onderschept. Andere grote smokkelroutes lopen via Afrika naar Zuid-Europa, maar de drugssmokkel loopt ook direct via de wateren die Zuid-Europa omringen.

Vorige maand luidde het VN-bureau voor Drugs en Criminaliteit de noodklok over het toenemende drugsgebruik in de wereld. Vooral de groeiende cocaïnemarkt beschouwde de VN als zorgwekkend. De drugs berokkenen niet alleen schade aan de gezondheid van mensen, ook het milieu heeft eronder te lijden. Zo is het chemisch afval dat bij de productie van cocaïne ontstaat, slecht voor de natuur.