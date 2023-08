Recordaantal klachten over bel-me-niet-meer-lijst

Wie geen telefoontjes wenst te ontvangen van marketingbedrijven kan zich registreren op de bel­-me-­niet-meer­-lijst. Eind vorig jaar stonden er in ons land 1.548.841 telefoonnummers op deze lijst. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister van Economie Pierre­-Yves Dermagne (PS).

Bedrijven zijn verplicht om rekening te houden met deze lijst en mogen mensen die zich registreerden niet via de telefoon benaderen voor commerciële acties. Niet alle bedrijven houden zich echter aan deze verplichting.

In 2022 kwamen bij de FOD Economie 9.677 meldingen binnen over ongewenste oproepen. Dat is het hoogste aantal sinds in 2015 met de lijst werd gestart. In 2020 ging het om 6.237 meldingen, in 2021 waren het er 9.223.

Er is een wetswijziging op til die operatoren zal verplichten om hun abonnees te informeren over de mogelijkheid dat zij zich op elk ogenblik kunnen verzetten tegen het gebruik van hun nummer voor marketingdoeleinden.