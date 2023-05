Reconstructie van eerste momenten na inslag meteoriet werpt nieuw licht op einde dinotijdperk

Het onderzoek van Kaskes start bij de inslag van de meteoriet die de Chicxulubkrater in Mexico veroorzaakte, “een van de meest catastrofale gebeurtenissen in de geschiedenis van onze planeet”, aldus de geoloog. “De inslag bracht een abrupte klimaatverandering teweeg en de Krijt-Paleogeen-massa-extinctie, verantwoordelijk voor het uitsterven van driekwart van het leven op Aarde, waaronder de niet-vliegende dinosauriërs.”

De inslag van de meteoriet was een kwestie van een seconde. “Mijn doctoraat begint eigenlijk op dat cruciale ogenblik. We kunnen ons dat bijna niet voorstellen: een rotsblok zo groot als het Brusselse Gewest dat met een snelheid van een geweerschot de aardkorst wordt ingeboord.”

Luttele minuten

De interesse van Kaskes werd gewekt door wat er nadien gebeurde, de vorming van het suevietgesteente. “Dat duurt normaal gesproken tot honderdduizenden jaren, maar in dit geval gebeurde het in één dag, het grootste deel enkele luttele minuten na de meteoorinslag”, zegt hij. Volgens Kaskes is de Chicxulubkrater de enige plek ter wereld waar dit geologische proces zo goed te zien is.

Beeld Detlev van Ravenswaay

Door de boorkern van de suevietlaag te onderzoeken kwam Kaskes tot deze vaststelling. Zo kon hij in zijn doctoraat de eerste momenten na de inslag van de meteoriet - zo’n 66 miljoen jaar geleden - reconstrueren. “De Chicxulubinslag is uniek omdat het over de hele wereld een laagje heeft achtergelaten met ejecta oftewel inslagmateriaal dat uit de krater is geslingerd”, aldus Kaskes.

Stof

“Niet alleen stof dat rijk is aan iridium, maar ook minuscule glazen bolletjes van opgesmolten materiaal, spherules genaamd”, zegt Kaskes. “De volgende stap is om naar locaties te gaan over de wereld om datzelfde laagje terug te vinden, te analyseren met nieuwe technieken en te vergelijken met onze resultaten uit de krater. Op die manier kunnen we nog beter begrijpen wat de dinosauriërs te verduren kregen in die directe nasleep van het inslaan van de desastreuze meteoriet.”