Rechter verplicht KU Leuven om lezing identitair boegbeeld Martin Sellner te laten doorgaan

Twee weken geleden besloot KU Leuven om de lezing van Martin Sellner te verbieden. Dat gebeurde na overleg met het stadsbestuur, en officieel om veiligheidsredenen. NSV, de nationalistische studentenvereniging, had Sellner uitgenodigd en trok naar de rechtbank voor een spoedprocedure.

Sellner is een boegbeeld van de identitaire beweging, die in Oostenrijk geregeld voor de rechtbank moet verschijnen en het Verenigd Koninkrijk niet binnen mag.

De lezing is voorzien voor woensdag 19 april en de kortgedingrechter beslist dat ze toch moet plaatsvinden in het gebouw van het Pedagogisch Instituut. Uit de beschikking van de rechtbank, die De Morgen kon inkijken, blijkt dat KU Leuven eind maart haar toestemming gaf, ook al was toen ook al bekend wie de spreker was. Tien dagen later trok de universiteit de toelating in.

De rechtbank ziet geen plotse veiligheidsredenen die niet eind maart al gekend waren. “De rechtbank stelt vast dat de KU Leuven geen enkel concreet stuk bijbrengt met betrekking tot deze veiligheidsredenen.” Ook de pers kreeg nooit te weten wat de precieze dreiging was. De beslissing om de toelating in te trekken heeft volgens de rechtbank “een onrechtmatig karakter”.

De KU Leuven legt zich neer bij de beslissing. “We hebben wel enkele voorwaarden opgelegd aan NSV en we gaan ervan uit dat ze die nakomen”, zegt woordvoerder Sigrid Somers. Zo moet NSV gebruikmaken van inschrijvingen en een bewakingsfirma inschakelen.

De Leuvense politie laat weten dat ze “waakzaam en discreet” aanwezig zal zijn en bij incidenten “alert en kort op de bal zal optreden”. NSV was niet beschikbaar voor commentaar.