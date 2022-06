Rechter in Louisiana houdt verbod op abortus (tijdelijk) tegen

Het Hooggerechtshof in de VS had vrijdag het arrest Roe v. Wade vernietigd, dat al bijna vijftig jaar vrouwen recht geeft om hun zwangerschap te onderbreken. Daardoor kregen staten de vrijheid om abortus te verbieden. Verschillende staten spoedden zich vervolgens om abortus op hun grondgebied te verbieden. Andere zijn van plan om de termijnen te verminderen waarin abortus mogelijk is.

Wat gebeurde er in Louisiana?

Maar een juridisch tegenoffensief liet niet op zich wachten. Bij verschillende rechtbanken in de staten werden klachten ingediend. In Louisiana trokken een kliniek en geneeskundestudenten ten strijde tegen drie wetten die abortus verbieden. Ze argumenteerden dat de wetten te "vaag" zijn, omdat ze onvoldoende uitklaren wat de uitzonderingen zijn of welke straffen geriskeerd worden.

Een rechter blokkeerde maandag die wetten, tot een zitting die op 8 juli gepland staat. "In Louisiana kan abortus dus opnieuw", tweette het centrum voor reproductieve rechten, dat de klagers vertegenwoordigde.

Toch kan de overwinning van korte duur zijn. De procureur-generaal van Louisiana, Jeff Landry, beloofde alles te zullen doen wat in zijn macht ligt om te garanderen dat "wetten die kinderen beschermen om geboren te worden" in voege treden.

Lopen er gelijkaardige zaken in andere staten?

Ook elders in het land zijn er dergelijke rechtszaken aan de gang. In Utah schorste een rechtbank eveneens tijdelijk het verbod op abortus. Toch lijkt het erop dat het slechts om uitstel zal gaan. Volgens het Guttmacher Institute, een ngo die ijvert voor seksuele en reproductieve rechten, zal op termijn de helft van de staten, vooral in het zuiden en centrum van het land, abortus verbieden.

Hoe moeilijk is abortus al geworden voor Amerikaanse vrouwen?

Al meer dan 7 miljoen Amerikaanse vrouwen hebben sinds de vernietiging van het Roe vs. Wade-arrest door het Hooggerechtshof vrijdag de toegang tot abortus verloren. De komende dagen en weken komen er daar naar alle waarschijnlijkheid nog bijna 20 miljoen bij. Vooral in de zuidelijkere armere staten zullen vrouwen tot 1.000 kilometer en meer moeten reizen als ze nog een legale vruchtafdrijving willen laten uitvoeren.