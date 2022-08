Rechter gunt Trump kans huiszoeking aan te vechten

De door Trump aangestelde districtsrechter Aileen Cannon is naar eigen zeggen "geneigd" om een zogenoemde ‘special master’ aan te stellen. Dat is een soort onafhankelijke arbiter die in het Amerikaans recht optreedt wanneer de rechtbank meent dat overheidsinstanties burgerrechten schenden.

Zo werd een special master aangesteld na een huiszoeking bij Michael Cohen, de voormalige advocaat van Donald Trump, in 2018. Volgens beiden nam justitie daarbij stukken mee die beschermd waren door het recht op geheimhouding tussen advocaat en cliënt.

Rechter Cannon heeft zaterdag een voorlopige beslissing afgekondigd en een hoorzitting over de zaak gepland op 1 september in West Palm Beach, in Florida. Die dag neemt de rechter een definitief besluit. Cannon zei dat haar bevel gerechtvaardigd is door "de uitzonderlijke omstandigheden".

Het FBI-document dat de basis vormde voor de doorzoeking van Mar-a-Lago. Beeld REUTERS

De voorlopige uitspraak komt minder dan 24 uur nadat een rechter het FBI-document vrijgaf dat de basis vormde voor de doorzoeking van Mar-a-Lago. In Trumps resort werden twintig dozen met deels zeer vertrouwelijke overheidsdocumenten in beslag genomen.

Volgens het ministerie van Justitie waren er goede redenen om aan te nemen dat er "bewijs van obstructie van de rechtsgang" zou worden gevonden in Trumps woning. Met hun verzoek om een 'special master' zouden Trump en zijn advocaten bepaalde documenten willen terugkrijgen. Volgens The New York Times wordt de beslissing van de rechter als een overwinning gezien in het kamp van Trump.

Het ministerie van Justitie reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Trump deelde het besluit van de rechter mee middels een bericht op zijn Truth Social-platform.