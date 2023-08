Rechter: “Beweringen Trump over verkiezingsfraude vallen deels onder presidentiële immuniteit”

De Amerikaanse president Trump tijdens een rally in Pennsylvania vorige maand. Beeld AFP

Beweringen van Donald Trump dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen in 2020, vallen onder de presidentiële immuniteit die hij destijds genoot. Dat heeft een rechter in de staat Pennsylvania bepaald in een zaak die is aangespannen door een man die in 2020 als supervisor van een kiesdistrict werkte.