Rechtbank spreekt Antwerpse agenten vrij voor racisme na uitlatingen in geheime WhatsAppgroep

Voor pesterijen zijn wel 16 van de 29 agenten schuldig bevonden. Vier agenten die een voortrekkersrol hadden, zijn veroordeeld tot 6 maanden celstraf, met uitstel en een geldboete van 4.800 euro, eveneens met uitstel.

Andere verdachten krijgen enkel een geldboete van 3.600 tot 4.800 euro opgelegd. Ook die geldboete is telkens met uitstel. Nog een andere reeks verdachten is schuldig bevonden maar krijgt opschorting van straf.

De agenten maakten allemaal deel uit van de voormalige dienst GEOV, een team dat instond voor het transport van gevangenen en het bewaken van de orde in de rechtbank.

De leden gebruikten een Whatsapp-groep om met elkaar te communiceren. Daarin werden niet alleen praktische afspraken gemaakt, maar ook denigrerende opmerkingen over collega’s en gedetineerden. Vooral collega’s met een migratieachtergrond waren aangeschoten wild.“De mannen van de bruine plank”, werden ze genoemd. Sommigen wisselden ook doelbewust hun shifts om zeker niet te moeten samenwerken met een collega van vreemde origine. “Ik ga niet met die bruine apen op transfer.”

Een van de leden van GEOV was zo gedegouteerd over de pesterijen en het racistisch taalgebruik, dat hij in 2016 naar zijn overste stapte. De chatgroep die opgericht werd in augustus 2014 werd na de klacht in 2016 opgedoekt, net als de hele dienst GEOV. De taken van het team werden opgenomen in de werking van de mobiele eenheid.