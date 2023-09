Rechtbank in VS beveelt Texas om drijvende grensbarrière te ontmantelen

De rechtbank in Austin, de hoofdstad van Texas, stemde in met de argumenten van de Democratische federale regering in Washington, die de opschorting van de aanleg van de barrière had gevraagd. De Republikeinse gouverneur Abbott kondigde meteen aan in beroep te gaan.

De rechtbank heeft de autoriteiten van Texas bevolen om alle onderdelen van de barrière tegen 15 september te verplaatsen en geen nieuwe barrages meer aan te leggen op de Rio Grande in afwachting van een beslissing ten gronde door een hogere rechtbank.

De rechter motiveert de beslissing door “de schade die de drijvende barrière heeft veroorzaakt”, zoals de spanningen in de relaties met Mexico, de obstructie van de vrije scheepvaart en de bedreigingen voor de openbare veiligheid.

Medewerkers voeren onderhoud uit aan de boeien met schijven. (23/08/23) Beeld AFP

De 300 meter lange barrière bestaat uit aan elkaar vastgemaakte grote boeien, met netten die tot de bodem van de rivier reiken. Aan de oever is prikkeldraad aangelegd. Begin augustus werd een levenloos lichaam aangetroffen dat vastzat in de drijvende barrière.

Het ministerie van Justitie in Washington had onderstreept dat de boeien niet enkel een humanitair, maar ook een diplomatiek probleem stelden, omdat ze indruisen tegen grensverdragen die gesloten werden met Mexico.