Recht van antwoord Siegfried Bracke: ‘Ik heb alles gedaan wat moest om de vergoeding van de Kamervoorzitter op het niveau te brengen van de eerste minister’

In De Morgen van zaterdag 5 augustus zegt Dave Sinardet over mij: ‘Toen men in 2017 zijn loon van Kamervoorzitter wou verlagen heeft hij dat ook proberen blokkeren.’

De professor kletst hier uit zijn nek, want dat klopt niet. Ik daag hem bovendien uit daarvan ook maar het minste bewijs aan te voeren. Het tegendeel is waar: ik heb alles gedaan wat moest om de vergoeding van de Kamervoorzitter op het niveau te brengen van de eerste minister. (En ik signaleer dat het goed was geweest indien andere parlementen dat voorbeeld hadden gevolgd.)

Het klopt wel dat er voorstellen waren om die verlaging pas in een volgende legislatuur in te laten gaan. Ik weet nog van wie die kwamen. Ik heb die van de hand gewezen.

En nu mag Dave rustig verder kletsen.

Siegfried Bracke