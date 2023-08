Recepten voor de hele week: van Ottolenghi-creaties tot vegan oosters

Culinair journalist Marian Kin gidst u wekelijks door de recepten van ‘Koken met De Morgen’.

Behoort u ook tot de fanclub van Yotam Ottolenghi? Deze Brits-Israëlische chef zorgde ervoor dat we nu weten wat te doen met granaatappelpitten, en introduceerde tahini en sumac in onze keukens. Toegegeven, meestal moet je wat tijd uittrekken voor zijn recepten. Maar mislukken doen ze nooit. Wist u dat Koken met De Morgen een mooie voorraad recepten van Ottolenghi bevat? En dat er elke week nog eentje bijkomt? Hier ontdekt u al onze Ottolenghi-creaties.

Tomaten, vers, in blik, zongedroogd, ... het maakt niet uit. Van mij mogen er elke dag tomaten op het menu staan. Aan het einde van de zomer proef je echt de zon in een tomaat, en dit is het uitgelezen moment om ze volop in huis te halen. Inspiratie nodig? Ik verzamelde op Koken met De Morgen meer dan dertig recepten waarin tomaten de hoofdrol spelen.

Tot slot nog een tip. Afgelopen week verscheen een nieuw kookboek met vegan oosterse gerechten. In Vegan Toko spatten de kleuren ervan af, en ik heb zo’n zin om dit weekend dit noedelsoepje in 15 minuten uit te testen. Ik geef u ook nog twee andere verleidelijke recepten mee uit het boek: mie goreng met aubergine en gegrilde spitskoolsteaks met decadente umamibotersaus.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Beeld Karsten Moran/The New York Times

Beeld Hannes Vandenbroucke

Beeld David Malosh/The New York Times

Beeld David Malosh for The New York Times. Food Stylist: Vivian Lui.