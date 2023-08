Real-ploegmaats brengen voor aanvang wedstrijd tegen Athletic Bilbao boodschap voor geblesseerde Courtois

KIJK. De tekstuele boodschap voor Courtois

“Veel sterkte, Tibo!”, viel te lezen op het shirt van de Real Madrid-spelers, dat ze over hun wedstrijdtruitje hadden aangetrokken. Ze gingen er ook mee op de ploegfoto. De Koninklijke opende haar La Liga-seizoen gisteravond op verplaatsing bij Athletic Bilbao. Zonder het betrouwbare sluitstuk dus. Courtois kwetste zich donderdag op training en is een halfjaar out met een gescheurde voorste kruisband. Zonder enig contact. Zonder dat zijn voet in het gras bleef steken, zakte hij naar verluidt door de linkerknie. Met een schreeuw er bovenop.

In 2023 staat Courtois niet meer tussen de palen. Welke specialist de eer krijgt om zijn knie te opereren, is nog geen uitgemaakte zaak. Er liggen meerdere opties op tafel bij het hoofd van de medische staf van Real. Speler en entourage krijgen wellicht het beslissende woord.

Real staat overigens op het punt een nieuwe doelman aan te trekken. Kepa Arrizabalaga (28), de geregeld controversiële keeper van Chelsea die er nog een contract heeft tot 2025, komt op huurbasis om het gemis van Courtois op te vangen.

Zakelijke zege

Real kende niet al te veel moeite met de club uit Bilbao. 0-2. Vooral in de eerste helft was het sterker en zorgde het ook al voor de beslissing. Rodrigo trapte in de korte hoek binnen, Bellingham opende z’n rekening in Spanje met een gelukje. Na rust was er wel goeie wil bij Athletic, maar het deed niets met de paar mogelijkheden.