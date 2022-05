Real Madrid verslaat Liverpool in finale Champions League: Courtois grote held

Helemaal vlekkeloos begon de finale in Parijs niet. Door problemen met enkele Liverpool-fans die probeerden zonder ticket binnen te geraken. Door alle problemen werd de start van de wedstrijd met een halfuur uitgesteld.

Op de eerste goede kans was het 15 minuten wachten. Alexander-Arnold stootte goed door op de rechterflank en gaf voor tot bij Salah die de bal niet voorbij Courtois kreeg. Onze landgenoot moest zich vijf minuten later opnieuw onderscheiden met een geweldige redding op een knal van Mané. Real Madrid noteerde geen enkele goede kans in de eerste helft, maar zoals zo vaak in de campagne van Real dit seizoen slaagde de Koninklijke er toch in om uit het niets te scoren. Na een mislukte aanval van Los Blancos gingen Alisson en Konaté in de fout bij het wegwerken. De bal viel vlak voor de voeten van Benzema die niet meer kon missen: 0-1. Het laatste woord was echter voor de VAR. Die zag dat Benzema op het moment van de laatste pass buitenspel stond. Geen voorsprong dus voor Real en 0-0 bij de rust.

14e Champions Leauge voor Real

Net als de eerste helft kende ook de tweede periode geen blitzstart. Nog voor het eerste schot op doel scoorde Real Madrid opnieuw. Valverde mocht oprukken en trapte ver naast, maar Vinicius (59.) stond goed aan de tweede paal om binnen te tikken. Liverpool probeerde meteen de druk te verhogen en dat leverde een mooie kans op voor Salah, die opnieuw op een ijzersterke Courtois stuitte. Diezelfde Courtois ontpopte zich tot grote held na enkele knappe saves tijdens het slotoffensief van Liverpool.

Real Madrid wint zo een 14e Champions League in haar geschiedenis, met dank aan een goal van Vinicius, maar vooral aan een geweldige wedstrijd van Thibaut Courtois. Eden Hazard bleef op de bank.